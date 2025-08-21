Lisätietoja GO-rahakkeesta

GO-rahakkeen hintatiedot

GO-rahakkeen valkoinen paperi

GO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GO-rahakkeen tokenomiikka

GO-rahakkeen hintaennuste

GO-rahakkeen historia

GO-osto-opas

GO/fiat-valuuttamuunnin

GO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NodeGO Token-logo

NodeGO Token – hinta (GO)

1GO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00026
$0.00026$0.00026
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen NodeGO Token (GO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:42:49 (UTC+8)

NodeGO Token (GO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025
24 h:n matalin
$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036
24 h:n korkein

$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025

$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-31.58%

-31.58%

NodeGO Token (GO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00026. Viimeisen 24 tunnin aikana GO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00025 ja korkeimmillaan $ 0.00036 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -31.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NodeGO Token (GO) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K

$ 260.00K
$ 260.00K$ 260.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

NodeGO Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.14K. GO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 260.00K.

NodeGO Token (GO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NodeGO Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0014-84.34%
60 päivää$ -0.00474-94.80%
90 päivää$ -0.00474-94.80%
NodeGO Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GO-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NodeGO Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0014 (-84.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NodeGO Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00474 (-94.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NodeGO Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00474 (-94.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NodeGO Token (GO)?

Tarkista NodeGO Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NodeGO Token (GO)

$GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure.

NodeGO Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NodeGO Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NodeGO Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NodeGO Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NodeGO Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NodeGO Token (GO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NodeGO Token (GO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NodeGO Token-rahakkeelle.

Tarkista NodeGO Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

NodeGO Token (GO) -rahakkeen tokenomiikka

NodeGO Token (GO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NodeGO Token (GO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NodeGO Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NodeGO Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GO paikallisiin valuuttoihin

1 NodeGO Token(GO) - VND
6.8419
1 NodeGO Token(GO) - AUD
A$0.0004004
1 NodeGO Token(GO) - GBP
0.0001898
1 NodeGO Token(GO) - EUR
0.000221
1 NodeGO Token(GO) - USD
$0.00026
1 NodeGO Token(GO) - MYR
RM0.0010972
1 NodeGO Token(GO) - TRY
0.0106574
1 NodeGO Token(GO) - JPY
¥0.03796
1 NodeGO Token(GO) - ARS
ARS$0.34346
1 NodeGO Token(GO) - RUB
0.0209404
1 NodeGO Token(GO) - INR
0.022698
1 NodeGO Token(GO) - IDR
Rp4.1935478
1 NodeGO Token(GO) - KRW
0.3591146
1 NodeGO Token(GO) - PHP
0.0146822
1 NodeGO Token(GO) - EGP
￡E.0.0126074
1 NodeGO Token(GO) - BRL
R$0.0014066
1 NodeGO Token(GO) - CAD
C$0.0003588
1 NodeGO Token(GO) - BDT
0.031603
1 NodeGO Token(GO) - NGN
0.3993834
1 NodeGO Token(GO) - COP
$1.0358556
1 NodeGO Token(GO) - ZAR
R.0.0045318
1 NodeGO Token(GO) - UAH
0.0107406
1 NodeGO Token(GO) - VES
Bs0.03562
1 NodeGO Token(GO) - CLP
$0.2496
1 NodeGO Token(GO) - PKR
Rs0.073736
1 NodeGO Token(GO) - KZT
0.1397084
1 NodeGO Token(GO) - THB
฿0.0084188
1 NodeGO Token(GO) - TWD
NT$0.0078884
1 NodeGO Token(GO) - AED
د.إ0.0009542
1 NodeGO Token(GO) - CHF
Fr0.000208
1 NodeGO Token(GO) - HKD
HK$0.0020306
1 NodeGO Token(GO) - AMD
֏0.099463
1 NodeGO Token(GO) - MAD
.د.م0.0023504
1 NodeGO Token(GO) - MXN
$0.0048334
1 NodeGO Token(GO) - SAR
ريال0.000975
1 NodeGO Token(GO) - PLN
0.0009438
1 NodeGO Token(GO) - RON
лв0.001118
1 NodeGO Token(GO) - SEK
kr0.0024674
1 NodeGO Token(GO) - BGN
лв0.0004342
1 NodeGO Token(GO) - HUF
Ft0.0875992
1 NodeGO Token(GO) - CZK
0.0054366
1 NodeGO Token(GO) - KWD
د.ك0.0000793
1 NodeGO Token(GO) - ILS
0.0008736
1 NodeGO Token(GO) - AOA
Kz0.2370082
1 NodeGO Token(GO) - BHD
.د.ب0.00009802
1 NodeGO Token(GO) - BMD
$0.00026
1 NodeGO Token(GO) - DKK
kr0.0016536
1 NodeGO Token(GO) - HNL
L0.0067964
1 NodeGO Token(GO) - MUR
0.0119886
1 NodeGO Token(GO) - NAD
$0.0045838
1 NodeGO Token(GO) - NOK
kr0.0026104
1 NodeGO Token(GO) - NZD
$0.000442
1 NodeGO Token(GO) - PAB
B/.0.00026
1 NodeGO Token(GO) - PGK
K0.0010972
1 NodeGO Token(GO) - QAR
ر.ق0.0009464
1 NodeGO Token(GO) - RSD
дин.0.0259636

NodeGO Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NodeGO Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NodeGO Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NodeGO Token”

Paljonko NodeGO Token (GO) on arvoltaan tänään?
GO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00026 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GO-USD-parin nykyinen hinta?
GO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00026. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NodeGO Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GO markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GO saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GO-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GO-rahakkeen treidausvolyymi?
GO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.14K USD.
Nouseeko GO tänä vuonna korkeammalle?
GO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:42:49 (UTC+8)

NodeGO Token (GO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Kuumia uutisia

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

Kuinka ostaa YZY MEXC:llä: Yksityiskohtainen opas

Tämä artikkeli tarjoaa sijoittajille kattavan YZY:n ostamisen ja kaupankäynnin oppaan, joka kattaa rekisteröinnin, talletukset, spot- ja futuurikaupan koko prosessin. Se esittelee myös P2P-kaupankäynnin ja stakingin kaltaiset edistyneet menetelmät, jotka auttavat käyttäjiä hallitsemaan ja kasvattamaan omaisuuttaan joustavasti. Artikkeli korostaa myös tiliturvallisuutta ja pitkäaikaisten sijoitusten suojausstrategioita, varmistaen että sijoittajat voivat tasapainottaa tuoton ja riskinhallinnan osallistuvissa YZY-huuman aikana.

August 21, 2025

Bitcoin (BTC): Täydellinen opas maailman ensimmäiseen kryptovaluuttaan

Tämä kattava opas tutkii kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää Bitcoinista (BTC) – sen perus teknologioista ja nykyisistä markkinatrendeistä käytännön sijoitusstrategioihin ja tulevaisuuden näkymiin. Olitpa sitten täysin aloittelija tai haluat syventää ymmärrystäsi, tämä artikkeli tarjoaa olennaista tietoa Bitcoin-ekosysteemin luottamukselliseen navigointiin.

August 20, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GO-USD-laskin

Summa

GO
GO
USD
USD

1 GO = 0.00025 USD

Treidaa GO-rahaketta

GOUSDT
$0.00026
$0.00026$0.00026
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu