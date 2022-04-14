Gains Network (GNS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gains Network (GNS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gains Network (GNS) -rahakkeen tiedot Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Virallinen verkkosivusto: https://gains.trade Valkoinen paperi: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Osta GNS-rahaketta nyt!

Gains Network (GNS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gains Network (GNS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 62.91M $ 62.91M $ 62.91M Kokonaistarjonta: $ 28.36M $ 28.36M $ 28.36M Kierrossa oleva tarjonta: $ 28.36M $ 28.36M $ 28.36M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 62.91M $ 62.91M $ 62.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 15 $ 15 $ 15 Kaikkien aikojen alin: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 Nykyinen hinta: $ 2.218 $ 2.218 $ 2.218 Lue lisää Gains Network (GNS) -rahakkeen hinnasta

Gains Network (GNS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gains Network (GNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GNS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GNS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GNS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GNS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GNS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gains Network (GNS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GNS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GNS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gains Network (GNS) -rahakkeen hintahistoria GNS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GNS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GNS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GNS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GNS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GNS-rahakkeen hintaennuste nyt!

