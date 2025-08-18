Lisätietoja GNS-rahakkeesta

Gains Network-logo

Gains Network – hinta (GNS)

-0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Gains Network (GNS) -hintakaavio
2025-08-22 00:48:42 (UTC+8)

Gains Network (GNS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.35%

-0.09%

+0.59%

+0.59%

Gains Network (GNS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.021. Viimeisen 24 tunnin aikana GNS on vaihdellut alimmillaan $ 2.018 ja korkeimmillaan $ 2.13 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.453064144724843, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.25898651506436027.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GNS on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja +0.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gains Network (GNS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 57.47M
$ 57.47M$ 57.47M

$ 148.70K
$ 148.70K$ 148.70K

$ 57.47M
$ 57.47M$ 57.47M

28.44M
28.44M 28.44M

28,435,143.53036235
28,435,143.53036235 28,435,143.53036235

MATIC

Gains Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 57.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 148.70K. GNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.44M ja sen kokonaistarjonta on 28435143.53036235. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.47M.

Gains Network (GNS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gains Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00182-0.09%
30 päivää$ +0.178+9.65%
60 päivää$ +0.182+9.89%
90 päivää$ +0.757+59.88%
Gains Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GNS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00182 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gains Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.178 (+9.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gains Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GNS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.182 (+9.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gains Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.757 (+59.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gains Network (GNS)?

Tarkista Gains Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gains Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GNS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gains Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gains Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gains Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gains Network (GNS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gains Network (GNS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gains Network-rahakkeelle.

Tarkista Gains Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gains Network (GNS) -rahakkeen tokenomiikka

Gains Network (GNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GNS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gains Network (GNS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gains Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gains Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GNS paikallisiin valuuttoihin

Gains Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gains Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gains Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gains Network”

Paljonko Gains Network (GNS) on arvoltaan tänään?
GNS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.021 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GNS-USD-parin nykyinen hinta?
GNS -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.021. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gains Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GNS markkina-arvo on $ 57.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.44M USD.
Mikä oli GNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GNS saavutti ATH-hinnaksi 12.453064144724843 USD.
Mikä oli GNS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GNS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.25898651506436027 USD.
Mikä on GNS-rahakkeen treidausvolyymi?
GNS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 148.70K USD.
Nouseeko GNS tänä vuonna korkeammalle?
GNS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GNS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:48:42 (UTC+8)

