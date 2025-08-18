Gains Network (GNS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.021. Viimeisen 24 tunnin aikana GNS on vaihdellut alimmillaan $ 2.018 ja korkeimmillaan $ 2.13 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.453064144724843, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.25898651506436027.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GNS on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja +0.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gains Network (GNS) -rahakkeen markkinatiedot
No.519
$ 57.47M
$ 57.47M$ 57.47M
$ 148.70K
$ 148.70K$ 148.70K
$ 57.47M
$ 57.47M$ 57.47M
28.44M
28.44M 28.44M
28,435,143.53036235
28,435,143.53036235 28,435,143.53036235
MATIC
Gains Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 57.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 148.70K. GNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.44M ja sen kokonaistarjonta on 28435143.53036235. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.47M.
Gains Network (GNS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gains Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00182
-0.09%
30 päivää
$ +0.178
+9.65%
60 päivää
$ +0.182
+9.89%
90 päivää
$ +0.757
+59.88%
Gains Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GNS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00182 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Gains Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.178 (+9.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Gains Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GNS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.182 (+9.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Gains Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.757 (+59.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gains Network (GNS)?
Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.
Gains Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gains Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GNS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Gains Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gains Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Gains Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Gains Network (GNS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gains Network (GNS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gains Network-rahakkeelle.
Gains Network (GNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GNS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Gains Network (GNS) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Gains Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gains Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.