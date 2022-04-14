Greenchie (GNC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Greenchie (GNC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Greenchie (GNC) -rahakkeen tiedot Greenchie is a prehistoric-themed blockchain project that brings together gamified experiences, basic puzzle gameplay, and Play-to-Earn rewards in a fun, lighthearted ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.greenchie.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd1aec87ede91e2bdb53033f56e9eaf476fafe64a Osta GNC-rahaketta nyt!

Greenchie (GNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Greenchie (GNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 300.00B $ 300.00B $ 300.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 65.61K $ 65.61K $ 65.61K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0012 $ 0.0012 $ 0.0012 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000206470033033 $ 0.000000206470033033 $ 0.000000206470033033 Nykyinen hinta: $ 0.0000002187 $ 0.0000002187 $ 0.0000002187 Lue lisää Greenchie (GNC) -rahakkeen hinnasta

Greenchie (GNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Greenchie (GNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GNC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GNC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GNC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

