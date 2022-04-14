GMX (GMX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GMX (GMX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GMX (GMX) -rahakkeen tiedot GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX (GMX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GMX (GMX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 159.30M $ 159.30M $ 159.30M Kokonaistarjonta: $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 205.51M $ 205.51M $ 205.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 91.2 $ 91.2 $ 91.2 Kaikkien aikojen alin: $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 Nykyinen hinta: $ 15.51 $ 15.51 $ 15.51 Lue lisää GMX (GMX) -rahakkeen hinnasta

GMX (GMX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GMX (GMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GMX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GMX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GMX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GMX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GMX (GMX) -rahakkeen hintahistoria GMX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GMX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GMX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GMX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GMX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GMX-rahakkeen hintaennuste nyt!

