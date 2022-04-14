Gaimin (GMRX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gaimin (GMRX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gaimin (GMRX) -rahakkeen tiedot GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization. Virallinen verkkosivusto: https://www.gaimin.io/ Valkoinen paperi: https://gaimin.gitbook.io/gaimin-technical-documentation Block Explorer: https://solscan.io/token/76VxJbMFoCXBcn2rqPQX2UsUfpupq2gVwGSq5LyYMhr2 Osta GMRX-rahaketta nyt!

Gaimin (GMRX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gaimin (GMRX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Kokonaistarjonta: $ 99.26B $ 99.26B $ 99.26B Kierrossa oleva tarjonta: $ 44.03B $ 44.03B $ 44.03B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.008602 $ 0.008602 $ 0.008602 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000056517991486837 $ 0.000056517991486837 $ 0.000056517991486837 Nykyinen hinta: $ 0.000067 $ 0.000067 $ 0.000067 Lue lisää Gaimin (GMRX) -rahakkeen hinnasta

Gaimin (GMRX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gaimin (GMRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GMRX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GMRX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GMRX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GMRX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Gaimin (GMRX) -rahakkeen hintahistoria GMRX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GMRX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GMRX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GMRX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GMRX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GMRX-rahakkeen hintaennuste nyt!

