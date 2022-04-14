THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu THE GAME COMPANY (GMRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tiedot The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Virallinen verkkosivusto: https://thegamecompany.ai/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Osta GMRT-rahaketta nyt!

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 770.76K $ 770.76K $ 770.76K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 263.06M $ 263.06M $ 263.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002768293872416977 $ 0.002768293872416977 $ 0.002768293872416977 Nykyinen hinta: $ 0.00293 $ 0.00293 $ 0.00293 Lue lisää THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen hinnasta

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GMRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GMRT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GMRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GMRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GMRT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GMRT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GMRT-rahakkeita MEXCistä nyt!

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen hintahistoria GMRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GMRT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GMRT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GMRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GMRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GMRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

