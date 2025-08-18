Mikä on THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

Kuinka paljon THE GAME COMPANY (GMRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THE GAME COMPANY (GMRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua?

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikka

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.

Etsitkö tapaa THE GAME COMPANY:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”THE GAME COMPANY” Paljonko THE GAME COMPANY (GMRT) on arvoltaan tänään? GMRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00295 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on GMRT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00295 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo GMRT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on THE GAME COMPANY-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen GMRT markkina-arvo on $ 771.37K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on GMRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? GMRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 261.48M USD . Mikä oli GMRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? GMRT saavutti ATH-hinnaksi 0.21733156824582373 USD . Mikä oli GMRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? GMRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002768293872416977 USD . Mikä on GMRT-rahakkeen treidausvolyymi? GMRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.79K USD . Nouseeko GMRT tänä vuonna korkeammalle? GMRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GMRT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

