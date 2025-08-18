THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00275
$ 0.00275
24 h:n matalin
$ 0.00308
$ 0.00308
24 h:n korkein
$ 0.00275
$ 0.00275
$ 0.00308
$ 0.00308
$ 0.21733156824582373
$ 0.21733156824582373
$ 0.002768293872416977
$ 0.002768293872416977
-0.34%
-1.66%
-13.49%
-13.49%
THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00295. Viimeisen 24 tunnin aikana GMRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00275 ja korkeimmillaan $ 0.00308 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GMRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21733156824582373, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002768293872416977.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GMRT on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, -1.66% 24 tunnin aikana ja -13.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen markkinatiedot
No.2083
$ 771.37K
$ 771.37K
$ 100.79K
$ 100.79K
$ 2.95M
$ 2.95M
261.48M
261.48M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
26.14%
BASE
THE GAME COMPANY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 771.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.79K. GMRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 261.48M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.95M.
THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän THE GAME COMPANY-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000498
-1.66%
30 päivää
$ -0.00252
-46.07%
60 päivää
$ -0.00065
-18.06%
90 päivää
$ -0.00379
-56.24%
THE GAME COMPANY-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GMRT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000498 (-1.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
THE GAME COMPANY 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00252 (-46.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
THE GAME COMPANY-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GMRT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00065 (-18.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
THE GAME COMPANY-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00379 (-56.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle THE GAME COMPANY (GMRT)?
The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.
THE GAME COMPANY on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja THE GAME COMPANY-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GMRT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue THE GAME COMPANY-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään THE GAME COMPANY-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
THE GAME COMPANY-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon THE GAME COMPANY (GMRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THE GAME COMPANY (GMRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita THE GAME COMPANY-rahakkeelle.
THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GMRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
THE GAME COMPANY (GMRT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa THE GAME COMPANY:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa THE GAME COMPANY MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.