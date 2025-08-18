Lisätietoja GMRT-rahakkeesta

GMRT-rahakkeen hintatiedot

GMRT-rahakkeen valkoinen paperi

GMRT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GMRT-rahakkeen tokenomiikka

GMRT-rahakkeen hintaennuste

GMRT-rahakkeen historia

GMRT-osto-opas

GMRT/fiat-valuuttamuunnin

GMRT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

THE GAME COMPANY-logo

THE GAME COMPANY – hinta (GMRT)

1GMRT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00295
$0.00295$0.00295
-1.66%1D
USD
Reaaliaikainen THE GAME COMPANY (GMRT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:54:04 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00275
$ 0.00275$ 0.00275
24 h:n matalin
$ 0.00308
$ 0.00308$ 0.00308
24 h:n korkein

$ 0.00275
$ 0.00275$ 0.00275

$ 0.00308
$ 0.00308$ 0.00308

$ 0.21733156824582373
$ 0.21733156824582373$ 0.21733156824582373

$ 0.002768293872416977
$ 0.002768293872416977$ 0.002768293872416977

-0.34%

-1.66%

-13.49%

-13.49%

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00295. Viimeisen 24 tunnin aikana GMRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00275 ja korkeimmillaan $ 0.00308 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GMRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21733156824582373, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002768293872416977.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GMRT on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, -1.66% 24 tunnin aikana ja -13.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2083

$ 771.37K
$ 771.37K$ 771.37K

$ 100.79K
$ 100.79K$ 100.79K

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

261.48M
261.48M 261.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.14%

BASE

THE GAME COMPANY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 771.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.79K. GMRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 261.48M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.95M.

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän THE GAME COMPANY-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000498-1.66%
30 päivää$ -0.00252-46.07%
60 päivää$ -0.00065-18.06%
90 päivää$ -0.00379-56.24%
THE GAME COMPANY-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GMRT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000498 (-1.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

THE GAME COMPANY 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00252 (-46.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

THE GAME COMPANY-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GMRT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00065 (-18.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

THE GAME COMPANY-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00379 (-56.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle THE GAME COMPANY (GMRT)?

Tarkista THE GAME COMPANY-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja THE GAME COMPANY-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GMRT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue THE GAME COMPANY-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään THE GAME COMPANY-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

THE GAME COMPANY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon THE GAME COMPANY (GMRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THE GAME COMPANY (GMRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita THE GAME COMPANY-rahakkeelle.

Tarkista THE GAME COMPANY-rahakkeen hintaennuste nyt!

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikka

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GMRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

THE GAME COMPANY (GMRT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa THE GAME COMPANY:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa THE GAME COMPANY MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GMRT paikallisiin valuuttoihin

1 THE GAME COMPANY(GMRT) - VND
77.62925
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - AUD
A$0.0045725
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - GBP
0.002183
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - EUR
0.002537
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - USD
$0.00295
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - MYR
RM0.012449
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - TRY
0.1207435
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - JPY
¥0.4366
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - ARS
ARS$3.876477
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - RUB
0.2376815
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - INR
0.257535
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - IDR
Rp48.360648
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - KRW
4.131652
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - PHP
0.1686515
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - EGP
￡E.0.1430455
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - BRL
R$0.0161365
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - CAD
C$0.004071
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - BDT
0.358779
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - NGN
4.5314655
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - COP
$11.8951375
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - ZAR
R.0.0523035
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - UAH
0.121481
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - VES
Bs0.40415
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - CLP
$2.8615
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - PKR
Rs0.831664
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - KZT
1.585153
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - THB
฿0.096347
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - TWD
NT$0.0900045
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - AED
د.إ0.0108265
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - CHF
Fr0.00236
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - HKD
HK$0.0230395
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - AMD
֏1.128965
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - MAD
.د.م0.0265795
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - MXN
$0.0553125
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - SAR
ريال0.0110625
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - PLN
0.010797
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - RON
лв0.0128325
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - SEK
kr0.0283495
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - BGN
лв0.004956
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - HUF
Ft1.0071595
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - CZK
0.062422
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - KWD
د.ك0.00089975
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - ILS
0.0100595
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - AOA
Kz2.7039405
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - BHD
.د.ب0.00111215
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - BMD
$0.00295
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - DKK
kr0.018939
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - HNL
L0.0775555
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - MUR
0.1349035
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - NAD
$0.0521265
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - NOK
kr0.0300015
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - NZD
$0.0050445
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - PAB
B/.0.00295
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - PGK
K0.012213
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - QAR
ر.ق0.010738
1 THE GAME COMPANY(GMRT) - RSD
дин.0.2975665

THE GAME COMPANY-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton THE GAME COMPANY toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen THE GAME COMPANY-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”THE GAME COMPANY”

Paljonko THE GAME COMPANY (GMRT) on arvoltaan tänään?
GMRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00295 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GMRT-USD-parin nykyinen hinta?
GMRT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00295. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on THE GAME COMPANY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GMRT markkina-arvo on $ 771.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GMRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GMRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 261.48M USD.
Mikä oli GMRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GMRT saavutti ATH-hinnaksi 0.21733156824582373 USD.
Mikä oli GMRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GMRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002768293872416977 USD.
Mikä on GMRT-rahakkeen treidausvolyymi?
GMRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.79K USD.
Nouseeko GMRT tänä vuonna korkeammalle?
GMRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GMRT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:54:04 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GMRT-USD-laskin

Summa

GMRT
GMRT
USD
USD

1 GMRT = 0.00295 USD

Treidaa GMRT-rahaketta

GMRTUSDT
$0.00295
$0.00295$0.00295
-1.66%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu