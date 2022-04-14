Gamium (GMM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gamium (GMM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gamium (GMM) -rahakkeen tiedot Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Virallinen verkkosivusto: https://gamium.world Valkoinen paperi: https://whitepaper.gamium.world/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Osta GMM-rahaketta nyt!

Gamium (GMM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gamium (GMM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Kokonaistarjonta: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Nykyinen hinta: $ 0.00008083 $ 0.00008083 $ 0.00008083 Lue lisää Gamium (GMM) -rahakkeen hinnasta

Gamium (GMM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gamium (GMM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GMM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GMM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GMM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GMM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GMM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gamium (GMM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GMM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GMM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gamium (GMM) -rahakkeen hintahistoria GMM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GMM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GMM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GMM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GMM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GMM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!