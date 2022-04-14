Giza (GIZA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Giza (GIZA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Giza (GIZA) -rahakkeen tiedot Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Virallinen verkkosivusto: https://www.gizatech.xyz Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/7p6kzkpek4cv5pcx Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x590830dFDf9A3F68aFCDdE2694773dEBDF267774 Osta GIZA-rahaketta nyt!

Giza (GIZA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Giza (GIZA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 352.86M $ 352.86M $ 352.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.49263 $ 0.49263 $ 0.49263 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 Nykyinen hinta: $ 0.35286 $ 0.35286 $ 0.35286 Lue lisää Giza (GIZA) -rahakkeen hinnasta

Giza (GIZA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Giza (GIZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GIZA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GIZA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GIZA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GIZA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GIZA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Giza (GIZA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GIZA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GIZA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Giza (GIZA) -rahakkeen hintahistoria GIZA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GIZA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GIZA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GIZA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GIZA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GIZA-rahakkeen hintaennuste nyt!

