GINOA (GINOA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GINOA (GINOA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GINOA (GINOA) -rahakkeen tiedot AI based Web3 Company that services on NFT & Metaverse Price Expert and Barterplace. Virallinen verkkosivusto: https://ginoa.io Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x7fdd4efff72b9b2d5b7067f883c129a60285d98d. Osta GINOA-rahaketta nyt!

GINOA (GINOA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GINOA (GINOA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.84K $ 4.84K $ 4.84K Kokonaistarjonta: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.50K $ 9.50K $ 9.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 2.262 $ 2.262 $ 2.262 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006899927487305516 $ 0.006899927487305516 $ 0.006899927487305516 Nykyinen hinta: $ 0.0019 $ 0.0019 $ 0.0019 Lue lisää GINOA (GINOA) -rahakkeen hinnasta

GINOA (GINOA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GINOA (GINOA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GINOA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GINOA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GINOA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GINOA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GINOA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GINOA (GINOA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GINOA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GINOA-rahakkeita MEXCistä nyt!

GINOA (GINOA) -rahakkeen hintahistoria GINOA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GINOA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GINOA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GINOA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GINOA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GINOA-rahakkeen hintaennuste nyt!

