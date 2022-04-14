Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ginnan the Cat (GINNAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tiedot Ginnan The Cat. Brother of Doge. Virallinen verkkosivusto: https://www.ginnan.com Block Explorer: https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f Osta GINNAN-rahaketta nyt!

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 418.28K $ 418.28K $ 418.28K Kokonaistarjonta: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 418.28K $ 418.28K $ 418.28K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000011999 $ 0.000011999 $ 0.000011999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 Nykyinen hinta: $ 0.00000006062 $ 0.00000006062 $ 0.00000006062 Lue lisää Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen hinnasta

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GINNAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GINNAN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GINNAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GINNAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GINNAN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GINNAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GINNAN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen hintahistoria GINNAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GINNAN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GINNAN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GINNAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GINNAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GINNAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

