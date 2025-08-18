Lisätietoja GINNAN-rahakkeesta

Ginnan the Cat-logo

Ginnan the Cat – hinta (GINNAN)

1GINNAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000005576
+1.01%1D
USD
Reaaliaikainen Ginnan the Cat (GINNAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:47:45 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000005012
24 h:n matalin
$ 0.00000005774
24 h:n korkein

$ 0.00000005012
$ 0.00000005774
$ 0.000011798123022578
$ 0.000000035147351519
+0.92%

+1.01%

+2.97%

+2.97%

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000005571. Viimeisen 24 tunnin aikana GINNAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000005012 ja korkeimmillaan $ 0.00000005774 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GINNAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000011798123022578, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000035147351519.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GINNAN on muuttunut +0.92% viimeisen tunnin aikana, +1.01% 24 tunnin aikana ja +2.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen markkinatiedot

No.2507

$ 384.40K
$ 58.38K
$ 384.40K
6.90T
6,899,998,362,189
6,899,998,362,189
100.00%

SOL

Ginnan the Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 384.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.38K. GINNAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.90T ja sen kokonaistarjonta on 6899998362189. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 384.40K.

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ginnan the Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000005575+1.01%
30 päivää$ -0.00000001889-25.33%
60 päivää$ +0.00000000622+12.56%
90 päivää$ -0.00000003561-39.00%
Ginnan the Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GINNAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000005575 (+1.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ginnan the Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000001889 (-25.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ginnan the Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GINNAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000622 (+12.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ginnan the Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000003561 (-39.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ginnan the Cat (GINNAN)?

Tarkista Ginnan the Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ginnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ginnan the Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GINNAN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ginnan the Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ginnan the Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ginnan the Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ginnan the Cat (GINNAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ginnan the Cat (GINNAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ginnan the Cat-rahakkeelle.

Tarkista Ginnan the Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tokenomiikka

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GINNAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ginnan the Cat (GINNAN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ginnan the Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ginnan the Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GINNAN paikallisiin valuuttoihin

1 Ginnan the Cat(GINNAN) - VND
0.00146600865
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - AUD
A$0.0000000863505
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - GBP
0.0000000412254
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - EUR
0.0000000479106
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - USD
$0.00000005571
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - MYR
RM0.0000002350962
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - TRY
0.0000022802103
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - JPY
¥0.00000824508
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - ARS
ARS$0.0000732062826
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - RUB
0.0000044885547
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - INR
0.0000048657114
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - IDR
Rp0.0009132785424
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - KRW
0.0000781343892
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - PHP
0.0000031860549
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - EGP
￡E.0.0000027013779
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - BRL
R$0.0000003052908
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - CAD
C$0.0000000774369
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - BDT
0.0000067754502
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - NGN
0.0000855755739
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - COP
$0.0002246366475
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - ZAR
R.0.0000009888525
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - UAH
0.0000022941378
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - VES
Bs0.00000763227
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - CLP
$0.00005392728
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - PKR
Rs0.0000157057632
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - KZT
0.0000299352114
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - THB
฿0.0000018200457
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - TWD
NT$0.000001699155
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - AED
د.إ0.0000002044557
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - CHF
Fr0.000000044568
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - HKD
HK$0.0000004350951
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - AMD
֏0.000021320217
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - MAD
.د.م0.0000005019471
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - MXN
$0.0000010451196
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - SAR
ريال0.0000002089125
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - PLN
0.0000002038986
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - RON
лв0.0000002423385
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - SEK
kr0.0000005353731
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - BGN
лв0.0000000935928
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - HUF
Ft0.0000190394496
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - CZK
0.0000011793807
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - KWD
د.ك0.00000001699155
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - ILS
0.0000001899711
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - AOA
Kz0.0000510632289
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - BHD
.د.ب0.00000002100267
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - BMD
$0.00000005571
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - DKK
kr0.0000003582153
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - HNL
L0.0000014646159
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - MUR
0.0000025476183
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - NAD
$0.0000009843957
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - NOK
kr0.0000005671278
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - NZD
$0.0000000952641
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - PAB
B/.0.00000005571
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - PGK
K0.0000002306394
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - QAR
ر.ق0.0000002027844
1 Ginnan the Cat(GINNAN) - RSD
дин.0.0000056205819

Ginnan the Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ginnan the Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Ginnan the Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ginnan the Cat”

Paljonko Ginnan the Cat (GINNAN) on arvoltaan tänään?
GINNAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000005571 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GINNAN-USD-parin nykyinen hinta?
GINNAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000005571. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ginnan the Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GINNAN markkina-arvo on $ 384.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GINNAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GINNAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.90T USD.
Mikä oli GINNAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GINNAN saavutti ATH-hinnaksi 0.000011798123022578 USD.
Mikä oli GINNAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GINNAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000035147351519 USD.
Mikä on GINNAN-rahakkeen treidausvolyymi?
GINNAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.38K USD.
Nouseeko GINNAN tänä vuonna korkeammalle?
GINNAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GINNAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:47:45 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

