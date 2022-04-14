Kalp Network (GINI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kalp Network (GINI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kalp Network (GINI) -rahakkeen tiedot KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. Virallinen verkkosivusto: https://www.kalp.network/ Valkoinen paperi: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://kalpscan.io/home Osta GINI-rahaketta nyt!

Kalp Network (GINI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kalp Network (GINI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 80.18M $ 80.18M $ 80.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 Nykyinen hinta: $ 0.04009 $ 0.04009 $ 0.04009 Lue lisää Kalp Network (GINI) -rahakkeen hinnasta

Kalp Network (GINI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kalp Network (GINI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GINI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GINI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GINI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GINI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GINI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kalp Network (GINI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GINI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GINI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kalp Network (GINI) -rahakkeen hintahistoria GINI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GINI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GINI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GINI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GINI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GINI-rahakkeen hintaennuste nyt!

