Lisätietoja GINI-rahakkeesta

GINI-rahakkeen hintatiedot

GINI-rahakkeen valkoinen paperi

GINI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GINI-rahakkeen tokenomiikka

GINI-rahakkeen hintaennuste

GINI-rahakkeen historia

GINI-osto-opas

GINI/fiat-valuuttamuunnin

GINI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kalp Network-logo

Kalp Network – hinta (GINI)

1GINI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04037
$0.04037$0.04037
+0.47%1D
USD
Reaaliaikainen Kalp Network (GINI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:04:35 (UTC+8)

Kalp Network (GINI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001
24 h:n matalin
$ 0.04092
$ 0.04092$ 0.04092
24 h:n korkein

$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001

$ 0.04092
$ 0.04092$ 0.04092

$ 0.057683449443472576
$ 0.057683449443472576$ 0.057683449443472576

$ 0.03960240820030341
$ 0.03960240820030341$ 0.03960240820030341

-0.03%

+0.47%

-0.60%

-0.60%

Kalp Network (GINI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04032. Viimeisen 24 tunnin aikana GINI on vaihdellut alimmillaan $ 0.04001 ja korkeimmillaan $ 0.04092 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GINI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.057683449443472576, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03960240820030341.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GINI on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -0.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kalp Network (GINI) -rahakkeen markkinatiedot

No.3923

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 142.27K
$ 142.27K$ 142.27K

$ 80.64M
$ 80.64M$ 80.64M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

MATIC

Kalp Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 142.27K. GINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 80.64M.

Kalp Network (GINI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kalp Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001889+0.47%
30 päivää$ -0.00037-0.91%
60 päivää$ -0.01494-27.04%
90 päivää$ -0.00946-19.01%
Kalp Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GINI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001889 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kalp Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00037 (-0.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kalp Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GINI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01494 (-27.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kalp Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00946 (-19.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kalp Network (GINI)?

Tarkista Kalp Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kalp Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GINI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kalp Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kalp Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kalp Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kalp Network (GINI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kalp Network (GINI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kalp Network-rahakkeelle.

Tarkista Kalp Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kalp Network (GINI) -rahakkeen tokenomiikka

Kalp Network (GINI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GINI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kalp Network (GINI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kalp Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kalp Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GINI paikallisiin valuuttoihin

1 Kalp Network(GINI) - VND
1,061.0208
1 Kalp Network(GINI) - AUD
A$0.062496
1 Kalp Network(GINI) - GBP
0.0298368
1 Kalp Network(GINI) - EUR
0.0346752
1 Kalp Network(GINI) - USD
$0.04032
1 Kalp Network(GINI) - MYR
RM0.1701504
1 Kalp Network(GINI) - TRY
1.6502976
1 Kalp Network(GINI) - JPY
¥5.96736
1 Kalp Network(GINI) - ARS
ARS$52.9828992
1 Kalp Network(GINI) - RUB
3.2485824
1 Kalp Network(GINI) - INR
3.5191296
1 Kalp Network(GINI) - IDR
Rp660.9835008
1 Kalp Network(GINI) - KRW
56.4705792
1 Kalp Network(GINI) - PHP
2.3050944
1 Kalp Network(GINI) - EGP
￡E.1.9551168
1 Kalp Network(GINI) - BRL
R$0.2205504
1 Kalp Network(GINI) - CAD
C$0.0560448
1 Kalp Network(GINI) - BDT
4.9037184
1 Kalp Network(GINI) - NGN
61.9351488
1 Kalp Network(GINI) - COP
$162.58032
1 Kalp Network(GINI) - ZAR
R.0.7148736
1 Kalp Network(GINI) - UAH
1.6603776
1 Kalp Network(GINI) - VES
Bs5.52384
1 Kalp Network(GINI) - CLP
$39.1104
1 Kalp Network(GINI) - PKR
Rs11.3670144
1 Kalp Network(GINI) - KZT
21.6655488
1 Kalp Network(GINI) - THB
฿1.3172544
1 Kalp Network(GINI) - TWD
NT$1.22976
1 Kalp Network(GINI) - AED
د.إ0.1479744
1 Kalp Network(GINI) - CHF
Fr0.032256
1 Kalp Network(GINI) - HKD
HK$0.3148992
1 Kalp Network(GINI) - AMD
֏15.430464
1 Kalp Network(GINI) - MAD
.د.م0.3632832
1 Kalp Network(GINI) - MXN
$0.7564032
1 Kalp Network(GINI) - SAR
ريال0.1512
1 Kalp Network(GINI) - PLN
0.1475712
1 Kalp Network(GINI) - RON
лв0.175392
1 Kalp Network(GINI) - SEK
kr0.3878784
1 Kalp Network(GINI) - BGN
лв0.0677376
1 Kalp Network(GINI) - HUF
Ft13.7704896
1 Kalp Network(GINI) - CZK
0.8535744
1 Kalp Network(GINI) - KWD
د.ك0.0122976
1 Kalp Network(GINI) - ILS
0.1374912
1 Kalp Network(GINI) - AOA
Kz36.9569088
1 Kalp Network(GINI) - BHD
.د.ب0.01516032
1 Kalp Network(GINI) - BMD
$0.04032
1 Kalp Network(GINI) - DKK
kr0.2592576
1 Kalp Network(GINI) - HNL
L1.0600128
1 Kalp Network(GINI) - MUR
1.8438336
1 Kalp Network(GINI) - NAD
$0.7124544
1 Kalp Network(GINI) - NOK
kr0.4104576
1 Kalp Network(GINI) - NZD
$0.0689472
1 Kalp Network(GINI) - PAB
B/.0.04032
1 Kalp Network(GINI) - PGK
K0.1669248
1 Kalp Network(GINI) - QAR
ر.ق0.1467648
1 Kalp Network(GINI) - RSD
дин.4.0711104

Kalp Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kalp Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kalp Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kalp Network”

Paljonko Kalp Network (GINI) on arvoltaan tänään?
GINI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04032 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GINI-USD-parin nykyinen hinta?
GINI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04032. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kalp Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GINI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GINI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GINI saavutti ATH-hinnaksi 0.057683449443472576 USD.
Mikä oli GINI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GINI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03960240820030341 USD.
Mikä on GINI-rahakkeen treidausvolyymi?
GINI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 142.27K USD.
Nouseeko GINI tänä vuonna korkeammalle?
GINI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GINI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:04:35 (UTC+8)

Kalp Network (GINI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GINI-USD-laskin

Summa

GINI
GINI
USD
USD

1 GINI = 0.04032 USD

Treidaa GINI-rahaketta

GINIUSDT
$0.04037
$0.04037$0.04037
+0.47%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu