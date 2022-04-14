GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GIGACHAD (GIGA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen tiedot GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. Virallinen verkkosivusto: https://www.gigachadsolana.com Block Explorer: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Osta GIGA-rahaketta nyt!

GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 122.42M $ 122.42M $ 122.42M Kokonaistarjonta: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 131.60M $ 131.60M $ 131.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Nykyinen hinta: $ 0.01316 $ 0.01316 $ 0.01316 Lue lisää GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen hinnasta

GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GIGA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GIGA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GIGA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GIGA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GIGA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GIGA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GIGA-rahakkeita MEXCistä nyt!

GIGACHAD (GIGA) -rahakkeen hintahistoria GIGA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GIGA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GIGA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GIGA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GIGA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GIGA-rahakkeen hintaennuste nyt!

