Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen tokenomiikka

Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ghiblification (GHIBLI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen tiedot

Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.ghiblicto.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump

Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Kokonaistarjonta:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04262
$ 0.04262$ 0.04262
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00127446778275759
$ 0.00127446778275759$ 0.00127446778275759
Nykyinen hinta:
$ 0.002008
$ 0.002008$ 0.002008

Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GHIBLI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHIBLI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GHIBLI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHIBLI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GHIBLI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GHIBLI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Ghiblification (GHIBLI) -rahakkeen hintahistoria

GHIBLI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GHIBLI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GHIBLI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GHIBLI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.