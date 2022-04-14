Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Green Grey MetaGame (GGMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tiedot GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://ggmt.io Valkoinen paperi: https://docs.ggmt.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Osta GGMT-rahaketta nyt!

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Nykyinen hinta: $ 0.00075 $ 0.00075 $ 0.00075 Lue lisää Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen hinnasta

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GGMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GGMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GGMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GGMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GGMT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GGMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GGMT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen hintahistoria GGMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GGMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GGMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GGMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GGMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GGMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

