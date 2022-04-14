Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Green Grey MetaGame (GGMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tiedot

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://ggmt.io
Valkoinen paperi:
https://docs.ggmt.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.50M
$ 7.50M$ 7.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000867166293203724
$ 0.000867166293203724$ 0.000867166293203724
Nykyinen hinta:
$ 0.00075
$ 0.00075$ 0.00075

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GGMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GGMT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GGMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GGMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GGMT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GGMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen hintahistoria

GGMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GGMT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GGMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GGMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.