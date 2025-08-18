Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000675. Viimeisen 24 tunnin aikana GGMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.000675 ja korkeimmillaan $ 0.000675 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GGMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04651291458645828, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000867166293203724.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GGMT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ETH
Green Grey MetaGame-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. GGMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.75M.
Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Green Grey MetaGame-hinnanmuutoksia:
Green Grey MetaGame-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GGMT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Green Grey MetaGame 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000048 (-6.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Green Grey MetaGame-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GGMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000082 (+13.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Green Grey MetaGame-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000089 (-11.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Green Grey MetaGame (GGMT)?
GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.
Green Grey MetaGame on saatavilla MEXCissä
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GGMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Green Grey MetaGame-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Green Grey MetaGame-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Green Grey MetaGame-rahakkeen hintaennuste (USD)
Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka
Green Grey MetaGame (GGMT) -ostamisen perusteet
Voit helposti ostaa kryptoa Green Grey MetaGame MEXCistä
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.