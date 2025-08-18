Lisätietoja GGMT-rahakkeesta

Green Grey MetaGame-logo

Green Grey MetaGame – hinta (GGMT)

1GGMT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000675
$0.000675$0.000675
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Green Grey MetaGame (GGMT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:53:29 (UTC+8)

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675
24 h:n matalin
$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675
24 h:n korkein

$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675

$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675

$ 0.04651291458645828
$ 0.04651291458645828$ 0.04651291458645828

$ 0.000867166293203724
$ 0.000867166293203724$ 0.000867166293203724

0.00%

0.00%

-0.74%

-0.74%

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000675. Viimeisen 24 tunnin aikana GGMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.000675 ja korkeimmillaan $ 0.000675 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GGMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04651291458645828, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000867166293203724.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GGMT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen markkinatiedot

No.6575

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

ETH

Green Grey MetaGame-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. GGMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.75M.

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Green Grey MetaGame-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000048-6.64%
60 päivää$ +0.000082+13.82%
90 päivää$ -0.000089-11.65%
Green Grey MetaGame-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GGMT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Green Grey MetaGame 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000048 (-6.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Green Grey MetaGame-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GGMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000082 (+13.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Green Grey MetaGame-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000089 (-11.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Green Grey MetaGame (GGMT)?

Tarkista Green Grey MetaGame-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Green Grey MetaGame (GGMT)

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Green Grey MetaGame on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Green Grey MetaGame-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GGMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Green Grey MetaGame-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Green Grey MetaGame-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Green Grey MetaGame-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Green Grey MetaGame (GGMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Green Grey MetaGame (GGMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Green Grey MetaGame-rahakkeelle.

Tarkista Green Grey MetaGame-rahakkeen hintaennuste nyt!

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikka

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GGMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Green Grey MetaGame (GGMT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Green Grey MetaGame:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Green Grey MetaGame MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GGMT paikallisiin valuuttoihin

Green Grey MetaGame-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Green Grey MetaGame toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Green Grey MetaGame-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Green Grey MetaGame”

Paljonko Green Grey MetaGame (GGMT) on arvoltaan tänään?
GGMT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000675 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GGMT-USD-parin nykyinen hinta?
GGMT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000675. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Green Grey MetaGame-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GGMT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GGMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GGMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GGMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GGMT saavutti ATH-hinnaksi 0.04651291458645828 USD.
Mikä oli GGMT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GGMT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000867166293203724 USD.
Mikä on GGMT-rahakkeen treidausvolyymi?
GGMT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00 USD.
Nouseeko GGMT tänä vuonna korkeammalle?
GGMT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GGMT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:53:29 (UTC+8)

Green Grey MetaGame (GGMT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

