Goldfinch (GFI) -rahakkeen tiedot Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Virallinen verkkosivusto: https://goldfinch.finance/ Valkoinen paperi: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b Osta GFI-rahaketta nyt!

Goldfinch (GFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Goldfinch (GFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 49.75M $ 49.75M $ 49.75M Kokonaistarjonta: $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M Kierrossa oleva tarjonta: $ 82.35M $ 82.35M $ 82.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 69.04M $ 69.04M $ 69.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.3146 $ 5.3146 $ 5.3146 Kaikkien aikojen alin: $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 Nykyinen hinta: $ 0.6041 $ 0.6041 $ 0.6041 Lue lisää Goldfinch (GFI) -rahakkeen hinnasta

Goldfinch (GFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Goldfinch (GFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Goldfinch (GFI) -rahakkeen hintahistoria GFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

