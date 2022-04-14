GET (GET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GET (GET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GET (GET) -rahakkeen tiedot GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET. Virallinen verkkosivusto: https://global-entertainment-token.org/ Valkoinen paperi: https://docs.global-entertainment-token.org/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/33be91b6ae36905945138fbd131ca0fc255dc55ab5c2bfbc8fb41072476c6f62616c20456e7465727461696e6d656e7420546f6b656e202847455429?tab=topholders Osta GET-rahaketta nyt!

GET (GET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GET (GET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 101.26M $ 101.26M $ 101.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 Nykyinen hinta: $ 0.010126 $ 0.010126 $ 0.010126 Lue lisää GET (GET) -rahakkeen hinnasta

GET (GET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GET (GET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GET (GET) -rahakkeen hintahistoria GET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GET-rahakkeen hintaennuste nyt!

