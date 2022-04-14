GenomeFi (GENO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GenomeFi (GENO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GenomeFi (GENO) -rahakkeen tiedot GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users. Virallinen verkkosivusto: https://genomefi.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.genomefi.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xCa730042595a1809793fbe2e9883c184c7Eb27Db Osta GENO-rahaketta nyt!

GenomeFi (GENO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GenomeFi (GENO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 470.00K $ 470.00K $ 470.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.306 $ 0.306 $ 0.306 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 Nykyinen hinta: $ 0.00047 $ 0.00047 $ 0.00047 Lue lisää GenomeFi (GENO) -rahakkeen hinnasta

GenomeFi (GENO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GenomeFi (GENO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GENO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GENO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GENO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GENO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GenomeFi (GENO) -rahakkeen hintahistoria GENO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GENO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

