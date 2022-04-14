Genopets (GENE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Genopets (GENE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Genopets (GENE) -rahakkeen tiedot Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet. Virallinen verkkosivusto: https://www.genopets.me/ Valkoinen paperi: https://litepaper.genopets.me/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz Osta GENE-rahaketta nyt!

Genopets (GENE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Genopets (GENE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 82.64M $ 82.64M $ 82.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 37.8733 $ 37.8733 $ 37.8733 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01869534905472528 $ 0.01869534905472528 $ 0.01869534905472528 Nykyinen hinta: $ 0.01882 $ 0.01882 $ 0.01882 Lue lisää Genopets (GENE) -rahakkeen hinnasta

Genopets (GENE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Genopets (GENE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GENE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GENE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GENE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GENE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GENE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Genopets (GENE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GENE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GENE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Genopets (GENE) -rahakkeen hintahistoria GENE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GENE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GENE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GENE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GENE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GENE-rahakkeen hintaennuste nyt!

