Genopets (GENE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03744. Viimeisen 24 tunnin aikana GENE on vaihdellut alimmillaan $ 0.03724 ja korkeimmillaan $ 0.03919 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GENE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 37.78675049080499, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03674301173240577.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GENE on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja -16.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Genopets (GENE) -rahakkeen markkinatiedot
No.1649
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
$ 11.09K
$ 11.09K$ 11.09K
$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M
82.52M
82.52M 82.52M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
SOL
Genopets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.09K. GENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 82.52M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.74M.
Genopets (GENE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Genopets-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000187
+0.05%
30 päivää
$ -0.01345
-26.43%
60 päivää
$ -0.01131
-23.20%
90 päivää
$ -0.04715
-55.74%
Genopets-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GENE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000187 (+0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Genopets 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01345 (-26.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Genopets-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GENE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01131 (-23.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Genopets-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04715 (-55.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Genopets (GENE)?
Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.
Genopets on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Genopets-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GENE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Genopets-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Genopets-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Genopets-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Genopets (GENE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Genopets (GENE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Genopets-rahakkeelle.
Genopets (GENE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GENE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Genopets (GENE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Genopets:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Genopets MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.