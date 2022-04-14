General Impressions (GEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu General Impressions (GEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

General Impressions (GEN) -rahakkeen tiedot $GEN is the core utility and coordination token within the General Impressions agentic framework, powering intelligent node execution, persistent memory, and decentralized agent workflows. Block Explorer: https://solscan.io/token/Dzox5Ytp6ZU54h3uutcp4MXw3ZnBxR21H5Zx4r4qpump Osta GEN-rahaketta nyt!

General Impressions (GEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu General Impressions (GEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0607 $ 0.0607 $ 0.0607 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.04577 $ 0.04577 $ 0.04577 Lue lisää General Impressions (GEN) -rahakkeen hinnasta

General Impressions (GEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset General Impressions (GEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään General Impressions (GEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

General Impressions (GEN) -rahakkeen hintahistoria GEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

