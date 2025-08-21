Lisätietoja GEN-rahakkeesta

General Impressions-logo

General Impressions – hinta (GEN)

1GEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04476
$0.04476$0.04476
+9.35%1D
USD
Reaaliaikainen General Impressions (GEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:41:33 (UTC+8)

General Impressions (GEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323
24 h:n matalin
$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526
24 h:n korkein

$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323

$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526

--
----

--
----

-0.47%

+9.35%

-3.56%

-3.56%

General Impressions (GEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04476. Viimeisen 24 tunnin aikana GEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.03323 ja korkeimmillaan $ 0.04526 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GEN on muuttunut -0.47% viimeisen tunnin aikana, +9.35% 24 tunnin aikana ja -3.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

General Impressions (GEN) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 57.40K
$ 57.40K$ 57.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

General Impressions-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.40K. GEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

General Impressions (GEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän General Impressions-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0038272+9.35%
30 päivää$ +0.03476+347.60%
60 päivää$ +0.03476+347.60%
90 päivää$ +0.03476+347.60%
General Impressions-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0038272 (+9.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

General Impressions 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.03476 (+347.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

General Impressions-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03476 (+347.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

General Impressions-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.03476 (+347.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle General Impressions (GEN)?

Tarkista General Impressions-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on General Impressions (GEN)

$GEN is the core utility and coordination token within the General Impressions agentic framework, powering intelligent node execution, persistent memory, and decentralized agent workflows.

General Impressions on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja General Impressions-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue General Impressions-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään General Impressions-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

General Impressions-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon General Impressions (GEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko General Impressions (GEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita General Impressions-rahakkeelle.

Tarkista General Impressions-rahakkeen hintaennuste nyt!

General Impressions (GEN) -rahakkeen tokenomiikka

General Impressions (GEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

General Impressions (GEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa General Impressions:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa General Impressions MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GEN paikallisiin valuuttoihin

1 General Impressions(GEN) - VND
1,177.8594
1 General Impressions(GEN) - AUD
A$0.0689304
1 General Impressions(GEN) - GBP
0.0326748
1 General Impressions(GEN) - EUR
0.038046
1 General Impressions(GEN) - USD
$0.04476
1 General Impressions(GEN) - MYR
RM0.1888872
1 General Impressions(GEN) - TRY
1.8347124
1 General Impressions(GEN) - JPY
¥6.53496
1 General Impressions(GEN) - ARS
ARS$59.12796
1 General Impressions(GEN) - RUB
3.6049704
1 General Impressions(GEN) - INR
3.907548
1 General Impressions(GEN) - IDR
Rp721.9353828
1 General Impressions(GEN) - KRW
61.8229596
1 General Impressions(GEN) - PHP
2.5275972
1 General Impressions(GEN) - EGP
￡E.2.1704124
1 General Impressions(GEN) - BRL
R$0.2421516
1 General Impressions(GEN) - CAD
C$0.0617688
1 General Impressions(GEN) - BDT
5.440578
1 General Impressions(GEN) - NGN
68.7553884
1 General Impressions(GEN) - COP
$178.3265256
1 General Impressions(GEN) - ZAR
R.0.7801668
1 General Impressions(GEN) - UAH
1.8490356
1 General Impressions(GEN) - VES
Bs6.13212
1 General Impressions(GEN) - CLP
$42.9696
1 General Impressions(GEN) - PKR
Rs12.693936
1 General Impressions(GEN) - KZT
24.0513384
1 General Impressions(GEN) - THB
฿1.4493288
1 General Impressions(GEN) - TWD
NT$1.3580184
1 General Impressions(GEN) - AED
د.إ0.1642692
1 General Impressions(GEN) - CHF
Fr0.035808
1 General Impressions(GEN) - HKD
HK$0.3495756
1 General Impressions(GEN) - AMD
֏17.122938
1 General Impressions(GEN) - MAD
.د.م0.4046304
1 General Impressions(GEN) - MXN
$0.8320884
1 General Impressions(GEN) - SAR
ريال0.16785
1 General Impressions(GEN) - PLN
0.1624788
1 General Impressions(GEN) - RON
лв0.192468
1 General Impressions(GEN) - SEK
kr0.4247724
1 General Impressions(GEN) - BGN
лв0.0747492
1 General Impressions(GEN) - HUF
Ft15.0805392
1 General Impressions(GEN) - CZK
0.9359316
1 General Impressions(GEN) - KWD
د.ك0.0136518
1 General Impressions(GEN) - ILS
0.1503936
1 General Impressions(GEN) - AOA
Kz40.8018732
1 General Impressions(GEN) - BHD
.د.ب0.01687452
1 General Impressions(GEN) - BMD
$0.04476
1 General Impressions(GEN) - DKK
kr0.2846736
1 General Impressions(GEN) - HNL
L1.1700264
1 General Impressions(GEN) - MUR
2.0638836
1 General Impressions(GEN) - NAD
$0.7891188
1 General Impressions(GEN) - NOK
kr0.4493904
1 General Impressions(GEN) - NZD
$0.076092
1 General Impressions(GEN) - PAB
B/.0.04476
1 General Impressions(GEN) - PGK
K0.1888872
1 General Impressions(GEN) - QAR
ر.ق0.1629264
1 General Impressions(GEN) - RSD
дин.4.4697336

General Impressions-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton General Impressions toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”General Impressions”

Paljonko General Impressions (GEN) on arvoltaan tänään?
GEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04476 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GEN-USD-parin nykyinen hinta?
GEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04476. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on General Impressions-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GEN markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GEN saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GEN-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GEN-rahakkeen treidausvolyymi?
GEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.40K USD.
Nouseeko GEN tänä vuonna korkeammalle?
GEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:41:33 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

