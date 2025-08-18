Gems (GEMS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.13078. Viimeisen 24 tunnin aikana GEMS on vaihdellut alimmillaan $ 0.12474 ja korkeimmillaan $ 0.13967 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEMS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.32139111116021507, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.013651603284725885.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GEMS on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.25% 24 tunnin aikana ja +10.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gems (GEMS) -rahakkeen markkinatiedot
$ 52.30M
$ 850.50K
$ 110.29M
399.93M
843,303,980
838,793,459.3
47.42%
Gems-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 850.50K. GEMS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 399.93M ja sen kokonaistarjonta on 838793459.3. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 110.29M.
Gems (GEMS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gems-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0003257
+0.25%
30 päivää
$ +0.04468
+51.89%
60 päivää
$ +0.10001
+325.02%
90 päivää
$ +0.08109
+163.19%
Gems-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GEMS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003257 (+0.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Gems 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.04468 (+51.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Gems-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GEMS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.10001 (+325.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Gems-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.08109 (+163.19%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gems (GEMS)?
Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.
Gems on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GEMS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Gems-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gems-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Gems-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.