Gelato Network (GEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gelato Network (GEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gelato Network (GEL) -rahakkeen tiedot Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Virallinen verkkosivusto: https://gelato.network/ Valkoinen paperi: https://docs.gelato.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Osta GEL-rahaketta nyt!

Gelato Network (GEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gelato Network (GEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.42M $ 19.42M $ 19.42M Kokonaistarjonta: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Kierrossa oleva tarjonta: $ 269.15M $ 269.15M $ 269.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.35M $ 30.35M $ 30.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Nykyinen hinta: $ 0.07214 $ 0.07214 $ 0.07214 Lue lisää Gelato Network (GEL) -rahakkeen hinnasta

Gelato Network (GEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gelato Network (GEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gelato Network (GEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gelato Network (GEL) -rahakkeen hintahistoria GEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!