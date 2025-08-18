Gelato Network (GEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06305. Viimeisen 24 tunnin aikana GEL on vaihdellut alimmillaan $ 0.06122 ja korkeimmillaan $ 0.06604 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.248103084399532, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.032974778219578824.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GEL on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.14% 24 tunnin aikana ja -6.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gelato Network (GEL) -rahakkeen markkinatiedot
Gelato Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.91K. GEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 263.14M ja sen kokonaistarjonta on 420690000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.52M.
Gelato Network (GEL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gelato Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000881
+0.14%
30 päivää
$ +0.00044
+0.70%
60 päivää
$ +0.02855
+82.75%
90 päivää
$ -0.02966
-32.00%
Gelato Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000881 (+0.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Gelato Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00044 (+0.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Gelato Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02855 (+82.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Gelato Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02966 (-32.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.
