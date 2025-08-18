Mikä on Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Gelato Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gelato Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gelato Network” Paljonko Gelato Network (GEL) on arvoltaan tänään? GEL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06305 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on GEL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.06305 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo GEL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Gelato Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen GEL markkina-arvo on $ 16.59M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on GEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? GEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 263.14M USD . Mikä oli GEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? GEL saavutti ATH-hinnaksi 4.248103084399532 USD . Mikä oli GEL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? GEL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.032974778219578824 USD . Mikä on GEL-rahakkeen treidausvolyymi? GEL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.91K USD . Nouseeko GEL tänä vuonna korkeammalle? GEL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GEL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

