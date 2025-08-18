Lisätietoja GEL-rahakkeesta

Gelato Network-logo

Gelato Network – hinta (GEL)

1GEL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06305
$0.06305$0.06305
+0.14%1D
USD
Reaaliaikainen Gelato Network (GEL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:46:54 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06122
$ 0.06122$ 0.06122
24 h:n matalin
$ 0.06604
$ 0.06604$ 0.06604
24 h:n korkein

$ 0.06122
$ 0.06122$ 0.06122

$ 0.06604
$ 0.06604$ 0.06604

$ 4.248103084399532
$ 4.248103084399532$ 4.248103084399532

$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824$ 0.032974778219578824

-0.13%

+0.14%

-6.10%

-6.10%

Gelato Network (GEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06305. Viimeisen 24 tunnin aikana GEL on vaihdellut alimmillaan $ 0.06122 ja korkeimmillaan $ 0.06604 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.248103084399532, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.032974778219578824.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GEL on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.14% 24 tunnin aikana ja -6.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gelato Network (GEL) -rahakkeen markkinatiedot

No.967

$ 16.59M
$ 16.59M$ 16.59M

$ 99.91K
$ 99.91K$ 99.91K

$ 26.52M
$ 26.52M$ 26.52M

263.14M
263.14M 263.14M

420,690,000
420,690,000 420,690,000

ETH

Gelato Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.91K. GEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 263.14M ja sen kokonaistarjonta on 420690000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.52M.

Gelato Network (GEL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gelato Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000881+0.14%
30 päivää$ +0.00044+0.70%
60 päivää$ +0.02855+82.75%
90 päivää$ -0.02966-32.00%
Gelato Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000881 (+0.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gelato Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00044 (+0.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gelato Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02855 (+82.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gelato Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02966 (-32.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gelato Network (GEL)?

Tarkista Gelato Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gelato Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GEL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gelato Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gelato Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gelato Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gelato Network (GEL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gelato Network (GEL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gelato Network-rahakkeelle.

Tarkista Gelato Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gelato Network (GEL) -rahakkeen tokenomiikka

Gelato Network (GEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GEL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gelato Network (GEL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gelato Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gelato Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GEL paikallisiin valuuttoihin

Gelato Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gelato Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gelato Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gelato Network”

Paljonko Gelato Network (GEL) on arvoltaan tänään?
GEL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06305 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GEL-USD-parin nykyinen hinta?
GEL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06305. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gelato Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GEL markkina-arvo on $ 16.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 263.14M USD.
Mikä oli GEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GEL saavutti ATH-hinnaksi 4.248103084399532 USD.
Mikä oli GEL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GEL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.032974778219578824 USD.
Mikä on GEL-rahakkeen treidausvolyymi?
GEL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.91K USD.
Nouseeko GEL tänä vuonna korkeammalle?
GEL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GEL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:46:54 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

