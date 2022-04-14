GCOTI (GCOTI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GCOTI (GCOTI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GCOTI (GCOTI) -rahakkeen tiedot COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more. Virallinen verkkosivusto: https://coti.io/ Valkoinen paperi: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf Block Explorer: https://explorer.coti.io/ Osta GCOTI-rahaketta nyt!

GCOTI (GCOTI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GCOTI (GCOTI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16251 $ 0.16251 $ 0.16251 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 Nykyinen hinta: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Lue lisää GCOTI (GCOTI) -rahakkeen hinnasta

GCOTI (GCOTI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GCOTI (GCOTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GCOTI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GCOTI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GCOTI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GCOTI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GCOTI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GCOTI (GCOTI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GCOTI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GCOTI-rahakkeita MEXCistä nyt!

GCOTI (GCOTI) -rahakkeen hintahistoria GCOTI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GCOTI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GCOTI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GCOTI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GCOTI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GCOTI-rahakkeen hintaennuste nyt!

