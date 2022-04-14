Gamer Arena (GAU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gamer Arena (GAU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen tiedot Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Virallinen verkkosivusto: https://about.gamerarena.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 Osta GAU-rahaketta nyt!

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gamer Arena (GAU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 822.50K $ 822.50K $ 822.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 Nykyinen hinta: $ 0.001645 $ 0.001645 $ 0.001645 Lue lisää Gamer Arena (GAU) -rahakkeen hinnasta

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gamer Arena (GAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GAU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gamer Arena (GAU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GAU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GAU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen hintahistoria GAU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAU-rahakkeen hintaennuste nyt!

