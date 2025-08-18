Lisätietoja GAU-rahakkeesta

Gamer Arena-logo

Gamer Arena – hinta (GAU)

1GAU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001712
+0.76%1D
USD
Reaaliaikainen Gamer Arena (GAU) -hintakaavio
2025-08-22 05:16:27 (UTC+8)

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001682
24 h:n matalin
$ 0.001747
24 h:n korkein

$ 0.001682
$ 0.001747
$ 1.0002730866188954
$ 0.000834290964170406
0.00%

+0.76%

+6.59%

+6.59%

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001713. Viimeisen 24 tunnin aikana GAU on vaihdellut alimmillaan $ 0.001682 ja korkeimmillaan $ 0.001747 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0002730866188954, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000834290964170406.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAU on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja +6.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen markkinatiedot

No.3966

$ 0.00
$ 62.91K
$ 856.50K
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

AVAX_CCHAIN

Gamer Arena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.91K. GAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 856.50K.

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gamer Arena-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001291+0.76%
30 päivää$ +0.000112+6.99%
60 päivää$ +0.000322+23.14%
90 päivää$ -0.000847-33.09%
Gamer Arena-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GAU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001291 (+0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gamer Arena 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000112 (+6.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gamer Arena-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GAU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000322 (+23.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gamer Arena-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000847 (-33.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gamer Arena (GAU)?

Tarkista Gamer Arena-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gamer Arena (GAU)

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Gamer Arena on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gamer Arena-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GAU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gamer Arena-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gamer Arena-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gamer Arena-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gamer Arena (GAU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gamer Arena (GAU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gamer Arena-rahakkeelle.

Tarkista Gamer Arena-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen tokenomiikka

Gamer Arena (GAU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gamer Arena (GAU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gamer Arena:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gamer Arena MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GAU paikallisiin valuuttoihin

Gamer Arena-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gamer Arena toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Gamer Arena-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gamer Arena”

Paljonko Gamer Arena (GAU) on arvoltaan tänään?
GAU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001713 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAU-USD-parin nykyinen hinta?
GAU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001713. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gamer Arena-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAU markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GAU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAU saavutti ATH-hinnaksi 1.0002730866188954 USD.
Mikä oli GAU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000834290964170406 USD.
Mikä on GAU-rahakkeen treidausvolyymi?
GAU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.91K USD.
Nouseeko GAU tänä vuonna korkeammalle?
GAU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:16:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

