Gather (GAT) -rahakkeen tiedot Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards. Virallinen verkkosivusto: https://www.gather.top Valkoinen paperi: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper Block Explorer: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16 Osta GAT-rahaketta nyt!

Gather (GAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gather (GAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 102.20M $ 102.20M $ 102.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 99 $ 99 $ 99 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 Nykyinen hinta: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Lue lisää Gather (GAT) -rahakkeen hinnasta

Gather (GAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gather (GAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gather (GAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gather (GAT) -rahakkeen hintahistoria GAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

