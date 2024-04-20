Lisätietoja GAT-rahakkeesta

Gather-logo

Gather – hinta (GAT)

1GAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-2.05%1D
USD
Reaaliaikainen Gather (GAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:16:19 (UTC+8)

Gather (GAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.60%

-2.05%

-13.51%

-13.51%

Gather (GAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.999. Viimeisen 24 tunnin aikana GAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.98 ja korkeimmillaan $ 1.23 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 46.85788471173177, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.5029087773066527.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAT on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -2.05% 24 tunnin aikana ja -13.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gather (GAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3933

0.00%

2024-04-20 00:00:00

GAT

Gather-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.74K. GAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 99.90M.

Gather (GAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gather-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.02091-2.05%
30 päivää$ -0.522-34.32%
60 päivää$ -0.003-0.30%
90 päivää$ -0.363-26.66%
Gather-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02091 (-2.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gather 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.522 (-34.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gather-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003 (-0.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gather-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.363 (-26.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gather (GAT)?

Tarkista Gather-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gather (GAT)

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Gather on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gather-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gather-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gather-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gather-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gather (GAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gather (GAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gather-rahakkeelle.

Tarkista Gather-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gather (GAT) -rahakkeen tokenomiikka

Gather (GAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gather (GAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gather:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gather MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GAT paikallisiin valuuttoihin

1 Gather(GAT) - VND
26,288.685
1 Gather(GAT) - AUD
A$1.54845
1 Gather(GAT) - GBP
0.73926
1 Gather(GAT) - EUR
0.85914
1 Gather(GAT) - USD
$0.999
1 Gather(GAT) - MYR
RM4.21578
1 Gather(GAT) - TRY
40.96899
1 Gather(GAT) - JPY
¥147.852
1 Gather(GAT) - ARS
ARS$1,312.74594
1 Gather(GAT) - RUB
80.48943
1 Gather(GAT) - INR
87.20271
1 Gather(GAT) - IDR
Rp16,377.04656
1 Gather(GAT) - KRW
1,397.2014
1 Gather(GAT) - PHP
57.13281
1 Gather(GAT) - EGP
￡E.48.43152
1 Gather(GAT) - BRL
R$5.46453
1 Gather(GAT) - CAD
C$1.38861
1 Gather(GAT) - BDT
121.49838
1 Gather(GAT) - NGN
1,534.55391
1 Gather(GAT) - COP
$4,028.21775
1 Gather(GAT) - ZAR
R.17.6823
1 Gather(GAT) - UAH
41.13882
1 Gather(GAT) - VES
Bs136.863
1 Gather(GAT) - CLP
$969.03
1 Gather(GAT) - PKR
Rs282.67704
1 Gather(GAT) - KZT
536.80266
1 Gather(GAT) - THB
฿32.58738
1 Gather(GAT) - TWD
NT$30.49947
1 Gather(GAT) - AED
د.إ3.66633
1 Gather(GAT) - CHF
Fr0.7992
1 Gather(GAT) - HKD
HK$7.80219
1 Gather(GAT) - AMD
֏383.04657
1 Gather(GAT) - MAD
.د.م9.00099
1 Gather(GAT) - MXN
$18.72126
1 Gather(GAT) - SAR
ريال3.74625
1 Gather(GAT) - PLN
3.65634
1 Gather(GAT) - RON
лв4.34565
1 Gather(GAT) - SEK
kr9.62037
1 Gather(GAT) - BGN
лв1.67832
1 Gather(GAT) - HUF
Ft341.18847
1 Gather(GAT) - CZK
21.13884
1 Gather(GAT) - KWD
د.ك0.304695
1 Gather(GAT) - ILS
3.3966
1 Gather(GAT) - AOA
Kz913.99509
1 Gather(GAT) - BHD
.د.ب0.376623
1 Gather(GAT) - BMD
$0.999
1 Gather(GAT) - DKK
kr6.42357
1 Gather(GAT) - HNL
L26.23374
1 Gather(GAT) - MUR
45.68427
1 Gather(GAT) - NAD
$17.6823
1 Gather(GAT) - NOK
kr10.16982
1 Gather(GAT) - NZD
$1.70829
1 Gather(GAT) - PAB
B/.0.999
1 Gather(GAT) - PGK
K4.18581
1 Gather(GAT) - QAR
ر.ق3.63636
1 Gather(GAT) - RSD
дин.100.83906

Gather-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gather toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gather-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gather”

Paljonko Gather (GAT) on arvoltaan tänään?
GAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAT-USD-parin nykyinen hinta?
GAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gather-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAT saavutti ATH-hinnaksi 46.85788471173177 USD.
Mikä oli GAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.5029087773066527 USD.
Mikä on GAT-rahakkeen treidausvolyymi?
GAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.74K USD.
Nouseeko GAT tänä vuonna korkeammalle?
GAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:16:19 (UTC+8)

