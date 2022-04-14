Gari Token (GARI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gari Token (GARI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gari Token (GARI) -rahakkeen tiedot GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Virallinen verkkosivusto: https://www.gari.network/ Valkoinen paperi: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Osta GARI-rahaketta nyt!

Gari Token (GARI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gari Token (GARI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Kokonaistarjonta: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Kierrossa oleva tarjonta: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Nykyinen hinta: $ 0.006756 $ 0.006756 $ 0.006756 Lue lisää Gari Token (GARI) -rahakkeen hinnasta

Gari Token (GARI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gari Token (GARI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GARI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GARI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GARI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GARI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GARI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gari Token (GARI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GARI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GARI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gari Token (GARI) -rahakkeen hintahistoria GARI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GARI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GARI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GARI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GARI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GARI-rahakkeen hintaennuste nyt!

