Gari Token (GARI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005402. Viimeisen 24 tunnin aikana GARI on vaihdellut alimmillaan $ 0.005193 ja korkeimmillaan $ 0.006232 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GARI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0509175415173795, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001662954237778263.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GARI on muuttunut +1.48% viimeisen tunnin aikana, +1.36% 24 tunnin aikana ja -57.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gari Token (GARI) -rahakkeen markkinatiedot
Gari Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.49K. GARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 561.54M ja sen kokonaistarjonta on 979444315.55. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.29M.
Gari Token (GARI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gari Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00007248
+1.36%
30 päivää
$ +0.003355
+163.89%
60 päivää
$ +0.003047
+129.38%
90 päivää
$ +0.002143
+65.75%
Gari Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00007248 (+1.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Gari Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003355 (+163.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Gari Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003047 (+129.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Gari Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002143 (+65.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token.
The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.
Gari Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Gari Token (GARI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gari Token (GARI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gari Token-rahakkeelle.
Gari Token (GARI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GARI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Gari Token (GARI) -ostamisen perusteet
