Lisätietoja GARI-rahakkeesta

GARI-rahakkeen hintatiedot

GARI-rahakkeen valkoinen paperi

GARI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GARI-rahakkeen tokenomiikka

GARI-rahakkeen hintaennuste

GARI-rahakkeen historia

GARI-osto-opas

GARI/fiat-valuuttamuunnin

GARI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Gari Token-logo

Gari Token – hinta (GARI)

1GARI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005402
$0.005402$0.005402
+1.36%1D
USD
Reaaliaikainen Gari Token (GARI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:46:01 (UTC+8)

Gari Token (GARI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.005193
$ 0.005193$ 0.005193
24 h:n matalin
$ 0.006232
$ 0.006232$ 0.006232
24 h:n korkein

$ 0.005193
$ 0.005193$ 0.005193

$ 0.006232
$ 0.006232$ 0.006232

$ 1.0509175415173795
$ 1.0509175415173795$ 1.0509175415173795

$ 0.001662954237778263
$ 0.001662954237778263$ 0.001662954237778263

+1.48%

+1.36%

-57.59%

-57.59%

Gari Token (GARI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005402. Viimeisen 24 tunnin aikana GARI on vaihdellut alimmillaan $ 0.005193 ja korkeimmillaan $ 0.006232 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GARI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0509175415173795, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001662954237778263.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GARI on muuttunut +1.48% viimeisen tunnin aikana, +1.36% 24 tunnin aikana ja -57.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gari Token (GARI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1628

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 31.49K
$ 31.49K$ 31.49K

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

561.54M
561.54M 561.54M

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

57.33%

SOL

Gari Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.49K. GARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 561.54M ja sen kokonaistarjonta on 979444315.55. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.29M.

Gari Token (GARI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gari Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00007248+1.36%
30 päivää$ +0.003355+163.89%
60 päivää$ +0.003047+129.38%
90 päivää$ +0.002143+65.75%
Gari Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00007248 (+1.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gari Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003355 (+163.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gari Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003047 (+129.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gari Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002143 (+65.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gari Token (GARI)?

Tarkista Gari Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gari Token (GARI)

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Gari Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gari Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GARI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gari Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gari Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gari Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gari Token (GARI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gari Token (GARI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gari Token-rahakkeelle.

Tarkista Gari Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gari Token (GARI) -rahakkeen tokenomiikka

Gari Token (GARI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GARI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gari Token (GARI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gari Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gari Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GARI paikallisiin valuuttoihin

1 Gari Token(GARI) - VND
142.15363
1 Gari Token(GARI) - AUD
A$0.0083731
1 Gari Token(GARI) - GBP
0.00399748
1 Gari Token(GARI) - EUR
0.00464572
1 Gari Token(GARI) - USD
$0.005402
1 Gari Token(GARI) - MYR
RM0.02279644
1 Gari Token(GARI) - TRY
0.22110386
1 Gari Token(GARI) - JPY
¥0.799496
1 Gari Token(GARI) - ARS
ARS$7.09855212
1 Gari Token(GARI) - RUB
0.43523914
1 Gari Token(GARI) - INR
0.47181068
1 Gari Token(GARI) - IDR
Rp88.55736288
1 Gari Token(GARI) - KRW
7.57641304
1 Gari Token(GARI) - PHP
0.30894038
1 Gari Token(GARI) - EGP
￡E.0.26194298
1 Gari Token(GARI) - BRL
R$0.02960296
1 Gari Token(GARI) - CAD
C$0.00750878
1 Gari Token(GARI) - BDT
0.65699124
1 Gari Token(GARI) - NGN
8.29795818
1 Gari Token(GARI) - COP
$21.7822145
1 Gari Token(GARI) - ZAR
R.0.0958855
1 Gari Token(GARI) - UAH
0.22245436
1 Gari Token(GARI) - VES
Bs0.740074
1 Gari Token(GARI) - CLP
$5.229136
1 Gari Token(GARI) - PKR
Rs1.52293184
1 Gari Token(GARI) - KZT
2.90271068
1 Gari Token(GARI) - THB
฿0.17648334
1 Gari Token(GARI) - TWD
NT$0.164761
1 Gari Token(GARI) - AED
د.إ0.01982534
1 Gari Token(GARI) - CHF
Fr0.0043216
1 Gari Token(GARI) - HKD
HK$0.04218962
1 Gari Token(GARI) - AMD
֏2.0673454
1 Gari Token(GARI) - MAD
.د.م0.04867202
1 Gari Token(GARI) - MXN
$0.10134152
1 Gari Token(GARI) - SAR
ريال0.0202575
1 Gari Token(GARI) - PLN
0.01977132
1 Gari Token(GARI) - RON
лв0.0234987
1 Gari Token(GARI) - SEK
kr0.05196724
1 Gari Token(GARI) - BGN
лв0.00907536
1 Gari Token(GARI) - HUF
Ft1.84618752
1 Gari Token(GARI) - CZK
0.11430632
1 Gari Token(GARI) - KWD
د.ك0.00164761
1 Gari Token(GARI) - ILS
0.01842082
1 Gari Token(GARI) - AOA
Kz4.92430114
1 Gari Token(GARI) - BHD
.د.ب0.002031152
1 Gari Token(GARI) - BMD
$0.005402
1 Gari Token(GARI) - DKK
kr0.03473486
1 Gari Token(GARI) - HNL
L0.14120828
1 Gari Token(GARI) - MUR
0.24703346
1 Gari Token(GARI) - NAD
$0.09556138
1 Gari Token(GARI) - NOK
kr0.05499236
1 Gari Token(GARI) - NZD
$0.00923742
1 Gari Token(GARI) - PAB
B/.0.005402
1 Gari Token(GARI) - PGK
K0.02279644
1 Gari Token(GARI) - QAR
ر.ق0.01966328
1 Gari Token(GARI) - RSD
дин.0.54522386

Gari Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gari Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gari Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gari Token”

Paljonko Gari Token (GARI) on arvoltaan tänään?
GARI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005402 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GARI-USD-parin nykyinen hinta?
GARI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005402. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gari Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GARI markkina-arvo on $ 3.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 561.54M USD.
Mikä oli GARI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GARI saavutti ATH-hinnaksi 1.0509175415173795 USD.
Mikä oli GARI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GARI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001662954237778263 USD.
Mikä on GARI-rahakkeen treidausvolyymi?
GARI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.49K USD.
Nouseeko GARI tänä vuonna korkeammalle?
GARI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GARI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:46:01 (UTC+8)

Gari Token (GARI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GARI-USD-laskin

Summa

GARI
GARI
USD
USD

1 GARI = 0.005402 USD

Treidaa GARI-rahaketta

GARIUSDT
$0.005402
$0.005402$0.005402
+1.36%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu