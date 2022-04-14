GAG Token (GAG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GAG Token (GAG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GAG Token (GAG) -rahakkeen tiedot GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. Virallinen verkkosivusto: https://gagtoken.com/ Valkoinen paperi: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 Osta GAG-rahaketta nyt!

GAG Token (GAG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GAG Token (GAG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 389.40K $ 389.40K $ 389.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Lue lisää GAG Token (GAG) -rahakkeen hinnasta

GAG Token (GAG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GAG Token (GAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GAG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GAG Token (GAG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GAG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GAG-rahakkeita MEXCistä nyt!

GAG Token (GAG) -rahakkeen hintahistoria GAG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAG-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!