GAG Token-logo

GAG Token – hinta (GAG)

1GAG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00585
$0.00585$0.00585
+0.51%1D
USD
Reaaliaikainen GAG Token (GAG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:16:11 (UTC+8)

GAG Token (GAG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00572
$ 0.00572$ 0.00572
24 h:n matalin
$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589
24 h:n korkein

$ 0.00572
$ 0.00572$ 0.00572

$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589

--
----

--
----

-0.35%

+0.51%

-14.87%

-14.87%

GAG Token (GAG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00584. Viimeisen 24 tunnin aikana GAG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00572 ja korkeimmillaan $ 0.00589 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAG on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, +0.51% 24 tunnin aikana ja -14.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GAG Token (GAG) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 9.63K
$ 9.63K$ 9.63K

$ 385.44K
$ 385.44K$ 385.44K

--
----

66,000,000
66,000,000 66,000,000

BSC

GAG Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.63K. GAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 66000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 385.44K.

GAG Token (GAG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GAG Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000297+0.51%
30 päivää$ -0.00202-25.70%
60 päivää$ -0.00743-56.00%
90 päivää$ -0.01416-70.80%
GAG Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GAG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000297 (+0.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GAG Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00202 (-25.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GAG Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GAG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00743 (-56.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GAG Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01416 (-70.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GAG Token (GAG)?

Tarkista GAG Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GAG Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GAG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GAG Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GAG Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GAG Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GAG Token (GAG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GAG Token (GAG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GAG Token-rahakkeelle.

Tarkista GAG Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAG Token (GAG) -rahakkeen tokenomiikka

GAG Token (GAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GAG Token (GAG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GAG Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GAG Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GAG paikallisiin valuuttoihin

GAG Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GAG Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GAG Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GAG Token”

Paljonko GAG Token (GAG) on arvoltaan tänään?
GAG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00584 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAG-USD-parin nykyinen hinta?
GAG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00584. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GAG Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAG markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GAG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAG saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GAG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAG-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GAG-rahakkeen treidausvolyymi?
GAG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.63K USD.
Nouseeko GAG tänä vuonna korkeammalle?
GAG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:16:11 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

