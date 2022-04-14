G8Day (G8D) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu G8Day (G8D) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

G8Day (G8D) -rahakkeen tiedot G8Day is a Web3-based AI fortune-telling platform that modernizes Eastern astrology, specifically Saju, by fusing it with artificial intelligence and blockchain technology. The platform provides users with personalized daily, monthly, or yearly readings based on their birth data — all processed through a proprietary AI engine. These predictions can be minted as NFTs called Destiny Fragments, which carry unique themes and rarity levels. Virallinen verkkosivusto: https://www.g8dai.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x00e2a5eb6369be46a35da704b9b6d3711ed70186 Osta G8D-rahaketta nyt!

G8Day (G8D) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu G8Day (G8D) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.00K $ 22.00K $ 22.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.244 $ 0.244 $ 0.244 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000025 $ 0.00000025 $ 0.00000025 Lue lisää G8Day (G8D) -rahakkeen hinnasta

G8Day (G8D) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset G8Day (G8D) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä G8D-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta G8D-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät G8D-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu G8D-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka G8D-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään G8Day (G8D) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita G8D-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan G8D-rahakkeita MEXCistä nyt!

G8Day (G8D) -rahakkeen hintahistoria G8D -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu G8D-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

G8D-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne G8D-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? G8D-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso G8D-rahakkeen hintaennuste nyt!

