GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GAM3S.GG (G3) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tiedot GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users. Virallinen verkkosivusto: https://gam3s.gg Valkoinen paperi: https://greenpaper.gam3s.gg Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xc24a365a870821eb83fd216c9596edd89479d8d7 Osta G3-rahaketta nyt!

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GAM3S.GG (G3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 553.83M $ 553.83M $ 553.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0828 $ 0.0828 $ 0.0828 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 Nykyinen hinta: $ 0.00593 $ 0.00593 $ 0.00593 Lue lisää GAM3S.GG (G3) -rahakkeen hinnasta

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä G3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta G3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät G3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu G3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka G3-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GAM3S.GG (G3) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita G3-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan G3-rahakkeita MEXCistä nyt!

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen hintahistoria G3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu G3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

G3-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne G3-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? G3-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso G3-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!