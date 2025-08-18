Lisätietoja G3-rahakkeesta

GAM3S.GG-logo

GAM3S.GG – hinta (G3)

1G3 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00586
+5.77%1D
USD
Reaaliaikainen GAM3S.GG (G3) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:03:27 (UTC+8)

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00503
24 h:n matalin
$ 0.00699
24 h:n korkein

$ 0.00503
$ 0.00699
$ 0.2922234174180699
$ 0.002737726128482097
+1.20%

+5.77%

+15.12%

+15.12%

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00586. Viimeisen 24 tunnin aikana G3 on vaihdellut alimmillaan $ 0.00503 ja korkeimmillaan $ 0.00699 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. G3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2922234174180699, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002737726128482097.

Lyhyen aikavälin tuloksissa G3 on muuttunut +1.20% viimeisen tunnin aikana, +5.77% 24 tunnin aikana ja +15.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen markkinatiedot

No.1694

$ 3.24M
$ 88.00K
$ 5.86M
553.72M
1,000,000,000
ARB

GAM3S.GG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 88.00K. G3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 553.72M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.86M.

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GAM3S.GG-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003197+5.77%
30 päivää$ +0.00231+65.07%
60 päivää$ +0.00167+39.85%
90 päivää$ +0.00073+14.23%
GAM3S.GG-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään G3-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003197 (+5.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GAM3S.GG 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00231 (+65.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GAM3S.GG-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, G3-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00167 (+39.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GAM3S.GG-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00073 (+14.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GAM3S.GG (G3)?

Tarkista GAM3S.GG-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GAM3S.GG (G3)

GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users.

GAM3S.GG on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GAM3S.GG-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista G3-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GAM3S.GG-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GAM3S.GG-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GAM3S.GG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GAM3S.GG (G3) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GAM3S.GG (G3) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GAM3S.GG-rahakkeelle.

Tarkista GAM3S.GG-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tokenomiikka

GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää G3-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GAM3S.GG (G3) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GAM3S.GG:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GAM3S.GG MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

G3 paikallisiin valuuttoihin

1 GAM3S.GG(G3) - VND
154.2059
1 GAM3S.GG(G3) - AUD
A$0.009083
1 GAM3S.GG(G3) - GBP
0.0043364
1 GAM3S.GG(G3) - EUR
0.0050396
1 GAM3S.GG(G3) - USD
$0.00586
1 GAM3S.GG(G3) - MYR
RM0.0247292
1 GAM3S.GG(G3) - TRY
0.2398498
1 GAM3S.GG(G3) - JPY
¥0.86728
1 GAM3S.GG(G3) - ARS
ARS$7.7003916
1 GAM3S.GG(G3) - RUB
0.4721402
1 GAM3S.GG(G3) - INR
0.5114608
1 GAM3S.GG(G3) - IDR
Rp96.0655584
1 GAM3S.GG(G3) - KRW
8.2072816
1 GAM3S.GG(G3) - PHP
0.3350162
1 GAM3S.GG(G3) - EGP
￡E.0.2841514
1 GAM3S.GG(G3) - BRL
R$0.0320542
1 GAM3S.GG(G3) - CAD
C$0.0081454
1 GAM3S.GG(G3) - BDT
0.7126932
1 GAM3S.GG(G3) - NGN
9.0014874
1 GAM3S.GG(G3) - COP
$23.628985
1 GAM3S.GG(G3) - ZAR
R.0.1038978
1 GAM3S.GG(G3) - UAH
0.2413148
1 GAM3S.GG(G3) - VES
Bs0.80282
1 GAM3S.GG(G3) - CLP
$5.6842
1 GAM3S.GG(G3) - PKR
Rs1.6520512
1 GAM3S.GG(G3) - KZT
3.1488124
1 GAM3S.GG(G3) - THB
฿0.1914462
1 GAM3S.GG(G3) - TWD
NT$0.17873
1 GAM3S.GG(G3) - AED
د.إ0.0215062
1 GAM3S.GG(G3) - CHF
Fr0.004688
1 GAM3S.GG(G3) - HKD
HK$0.0457666
1 GAM3S.GG(G3) - AMD
֏2.242622
1 GAM3S.GG(G3) - MAD
.د.م0.0527986
1 GAM3S.GG(G3) - MXN
$0.1099336
1 GAM3S.GG(G3) - SAR
ريال0.021975
1 GAM3S.GG(G3) - PLN
0.0214476
1 GAM3S.GG(G3) - RON
лв0.025491
1 GAM3S.GG(G3) - SEK
kr0.0563732
1 GAM3S.GG(G3) - BGN
лв0.0098448
1 GAM3S.GG(G3) - HUF
Ft2.0013658
1 GAM3S.GG(G3) - CZK
0.1240562
1 GAM3S.GG(G3) - KWD
د.ك0.0017873
1 GAM3S.GG(G3) - ILS
0.0199826
1 GAM3S.GG(G3) - AOA
Kz5.3712174
1 GAM3S.GG(G3) - BHD
.د.ب0.00220336
1 GAM3S.GG(G3) - BMD
$0.00586
1 GAM3S.GG(G3) - DKK
kr0.0376798
1 GAM3S.GG(G3) - HNL
L0.1540594
1 GAM3S.GG(G3) - MUR
0.2679778
1 GAM3S.GG(G3) - NAD
$0.1035462
1 GAM3S.GG(G3) - NOK
kr0.0596548
1 GAM3S.GG(G3) - NZD
$0.0100206
1 GAM3S.GG(G3) - PAB
B/.0.00586
1 GAM3S.GG(G3) - PGK
K0.0242604
1 GAM3S.GG(G3) - QAR
ر.ق0.0213304
1 GAM3S.GG(G3) - RSD
дин.0.5916842

GAM3S.GG-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GAM3S.GG toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GAM3S.GG-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GAM3S.GG”

Paljonko GAM3S.GG (G3) on arvoltaan tänään?
G3-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00586 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on G3-USD-parin nykyinen hinta?
G3 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00586. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GAM3S.GG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen G3 markkina-arvo on $ 3.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on G3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
G3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 553.72M USD.
Mikä oli G3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
G3 saavutti ATH-hinnaksi 0.2922234174180699 USD.
Mikä oli G3-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
G3-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002737726128482097 USD.
Mikä on G3-rahakkeen treidausvolyymi?
G3-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 88.00K USD.
Nouseeko G3 tänä vuonna korkeammalle?
G3 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso G3-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
GAM3S.GG (G3) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

