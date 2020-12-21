FraxShare (FXS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FraxShare (FXS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FraxShare (FXS) -rahakkeen tiedot Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms Virallinen verkkosivusto: https://frax.com Valkoinen paperi: https://docs.frax.com/protocol/frax/overview Block Explorer: https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct Osta FXS-rahaketta nyt!

FraxShare (FXS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FraxShare (FXS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 253.25M $ 253.25M $ 253.25M Kokonaistarjonta: $ 99.68M $ 99.68M $ 99.68M Kierrossa oleva tarjonta: $ 89.21M $ 89.21M $ 89.21M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 283.00M $ 283.00M $ 283.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 Kaikkien aikojen alin: $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 Nykyinen hinta: $ 2.839 $ 2.839 $ 2.839 Lue lisää FraxShare (FXS) -rahakkeen hinnasta

FraxShare (FXS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FraxShare (FXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FXS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FXS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FXS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FXS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FXS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FraxShare (FXS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FXS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FXS-rahakkeita MEXCistä nyt!

FraxShare (FXS) -rahakkeen hintahistoria FXS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FXS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FXS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FXS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FXS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FXS-rahakkeen hintaennuste nyt!

