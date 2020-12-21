Lisätietoja FXS-rahakkeesta

FXS-rahakkeen hintatiedot

FXS-rahakkeen valkoinen paperi

FXS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FXS-rahakkeen tokenomiikka

FXS-rahakkeen hintaennuste

FXS-rahakkeen historia

FXS-osto-opas

FXS/fiat-valuuttamuunnin

FXS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

FraxShare-logo

FraxShare – hinta (FXS)

1FXS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.683
$2.683$2.683
+0.14%1D
USD
Reaaliaikainen FraxShare (FXS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:44:59 (UTC+8)

FraxShare (FXS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.674
$ 2.674$ 2.674
24 h:n matalin
$ 2.841
$ 2.841$ 2.841
24 h:n korkein

$ 2.674
$ 2.674$ 2.674

$ 2.841
$ 2.841$ 2.841

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751$ 42.67301505828751

$ 1.2509860587875596
$ 1.2509860587875596$ 1.2509860587875596

-0.12%

+0.14%

-5.70%

-5.70%

FraxShare (FXS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.684. Viimeisen 24 tunnin aikana FXS on vaihdellut alimmillaan $ 2.674 ja korkeimmillaan $ 2.841 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 42.67301505828751, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.2509860587875596.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FXS on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.14% 24 tunnin aikana ja -5.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FraxShare (FXS) -rahakkeen markkinatiedot

No.180

$ 239.42M
$ 239.42M$ 239.42M

$ 350.76K
$ 350.76K$ 350.76K

$ 267.55M
$ 267.55M$ 267.55M

89.20M
89.20M 89.20M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

89.48%

0.01%

2020-12-21 00:00:00

ETH

FraxShare-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 239.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 350.76K. FXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.20M ja sen kokonaistarjonta on 99681495.59113361. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 267.55M.

FraxShare (FXS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FraxShare-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00375+0.14%
30 päivää$ -0.934-25.82%
60 päivää$ +0.556+26.12%
90 päivää$ -0.4-12.98%
FraxShare-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FXS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00375 (+0.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FraxShare 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.934 (-25.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FraxShare-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FXS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.556 (+26.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FraxShare-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.4 (-12.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FraxShare (FXS)?

Tarkista FraxShare-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FraxShare-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FXS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FraxShare-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FraxShare-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FraxShare-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FraxShare (FXS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FraxShare (FXS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FraxShare-rahakkeelle.

Tarkista FraxShare-rahakkeen hintaennuste nyt!

FraxShare (FXS) -rahakkeen tokenomiikka

FraxShare (FXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FXS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FraxShare (FXS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FraxShare:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FraxShare MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FXS paikallisiin valuuttoihin

1 FraxShare(FXS) - VND
70,629.46
1 FraxShare(FXS) - AUD
A$4.1602
1 FraxShare(FXS) - GBP
1.98616
1 FraxShare(FXS) - EUR
2.30824
1 FraxShare(FXS) - USD
$2.684
1 FraxShare(FXS) - MYR
RM11.32648
1 FraxShare(FXS) - TRY
109.85612
1 FraxShare(FXS) - JPY
¥397.232
1 FraxShare(FXS) - ARS
ARS$3,522.29372
1 FraxShare(FXS) - RUB
216.24988
1 FraxShare(FXS) - INR
234.42056
1 FraxShare(FXS) - IDR
Rp43,999.99296
1 FraxShare(FXS) - KRW
3,764.36368
1 FraxShare(FXS) - PHP
153.49796
1 FraxShare(FXS) - EGP
￡E.130.14716
1 FraxShare(FXS) - BRL
R$14.70832
1 FraxShare(FXS) - CAD
C$3.73076
1 FraxShare(FXS) - BDT
326.42808
1 FraxShare(FXS) - NGN
4,122.86556
1 FraxShare(FXS) - COP
$10,822.559
1 FraxShare(FXS) - ZAR
R.47.641
1 FraxShare(FXS) - UAH
110.52712
1 FraxShare(FXS) - VES
Bs367.708
1 FraxShare(FXS) - CLP
$2,598.112
1 FraxShare(FXS) - PKR
Rs761.1824
1 FraxShare(FXS) - KZT
1,442.22056
1 FraxShare(FXS) - THB
฿87.65944
1 FraxShare(FXS) - TWD
NT$81.862
1 FraxShare(FXS) - AED
د.إ9.85028
1 FraxShare(FXS) - CHF
Fr2.1472
1 FraxShare(FXS) - HKD
HK$20.96204
1 FraxShare(FXS) - AMD
֏1,027.1668
1 FraxShare(FXS) - MAD
.د.م24.18284
1 FraxShare(FXS) - MXN
$50.37868
1 FraxShare(FXS) - SAR
ريال10.065
1 FraxShare(FXS) - PLN
9.82344
1 FraxShare(FXS) - RON
лв11.6754
1 FraxShare(FXS) - SEK
kr25.82008
1 FraxShare(FXS) - BGN
лв4.50912
1 FraxShare(FXS) - HUF
Ft917.28384
1 FraxShare(FXS) - CZK
56.79344
1 FraxShare(FXS) - KWD
د.ك0.81862
1 FraxShare(FXS) - ILS
9.15244
1 FraxShare(FXS) - AOA
Kz2,446.65388
1 FraxShare(FXS) - BHD
.د.ب1.009184
1 FraxShare(FXS) - BMD
$2.684
1 FraxShare(FXS) - DKK
kr17.25812
1 FraxShare(FXS) - HNL
L70.15976
1 FraxShare(FXS) - MUR
122.73932
1 FraxShare(FXS) - NAD
$47.47996
1 FraxShare(FXS) - NOK
kr27.32312
1 FraxShare(FXS) - NZD
$4.58964
1 FraxShare(FXS) - PAB
B/.2.684
1 FraxShare(FXS) - PGK
K11.32648
1 FraxShare(FXS) - QAR
ر.ق9.76976
1 FraxShare(FXS) - RSD
дин.270.89612

FraxShare-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FraxShare toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen FraxShare-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FraxShare”

Paljonko FraxShare (FXS) on arvoltaan tänään?
FXS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.684 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FXS-USD-parin nykyinen hinta?
FXS -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.684. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FraxShare-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FXS markkina-arvo on $ 239.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.20M USD.
Mikä oli FXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FXS saavutti ATH-hinnaksi 42.67301505828751 USD.
Mikä oli FXS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FXS-rahakkeen ATL-hinta oli 1.2509860587875596 USD.
Mikä on FXS-rahakkeen treidausvolyymi?
FXS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 350.76K USD.
Nouseeko FXS tänä vuonna korkeammalle?
FXS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FXS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:44:59 (UTC+8)

FraxShare (FXS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FXS-USD-laskin

Summa

FXS
FXS
USD
USD

1 FXS = 2.684 USD

Treidaa FXS-rahaketta

FXSUSDT
$2.683
$2.683$2.683
+0.11%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu