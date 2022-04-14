FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu FWC Token (FWC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
FWC Token (FWC) -rahakkeen tiedot

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.fwctoken.io/
Valkoinen paperi:
https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc

FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu FWC Token (FWC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 308.50K

Kokonaistarjonta:
$ 200,000.00T

Kierrossa oleva tarjonta:
$ 42,259.70T

FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.46M

Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000000000194

Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000006683807

Nykyinen hinta:
$ 0.0000000000073


FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FWC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FWC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FWC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FWC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!


Vastuuvapauslauseke

