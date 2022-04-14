FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FWC Token (FWC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FWC Token (FWC) -rahakkeen tiedot FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. Virallinen verkkosivusto: https://www.fwctoken.io/ Valkoinen paperi: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Osta FWC-rahaketta nyt!

FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FWC Token (FWC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 308.50K $ 308.50K $ 308.50K Kokonaistarjonta: $ 200,000.00T $ 200,000.00T $ 200,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 42,259.70T $ 42,259.70T $ 42,259.70T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 Nykyinen hinta: $ 0.0000000000073 $ 0.0000000000073 $ 0.0000000000073 Lue lisää FWC Token (FWC) -rahakkeen hinnasta

FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FWC Token (FWC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FWC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FWC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FWC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FWC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FWC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FWC Token (FWC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FWC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FWC-rahakkeita MEXCistä nyt!

FWC Token (FWC) -rahakkeen hintahistoria FWC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FWC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FWC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FWC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FWC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FWC-rahakkeen hintaennuste nyt!

