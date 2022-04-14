FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FUTURECOIN (FUTURE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen tiedot A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Virallinen verkkosivusto: https://e-futurecoin.com Valkoinen paperi: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Osta FUTURE-rahaketta nyt!

FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.59M $ 16.59M $ 16.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.0001 $ 3.0001 $ 3.0001 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 Nykyinen hinta: $ 0.13865 $ 0.13865 $ 0.13865 Lue lisää FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen hinnasta

FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FUTURE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUTURE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FUTURE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUTURE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FUTURE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FUTURE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FUTURE-rahakkeita MEXCistä nyt!

FUTURECOIN (FUTURE) -rahakkeen hintahistoria FUTURE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FUTURE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FUTURE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FUTURE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FUTURE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FUTURE-rahakkeen hintaennuste nyt!

