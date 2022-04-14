FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FUTBOL (FUTBOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen tiedot 0xFútbol is the next-generation ecosystem designed for the world's 4 billion fútbol fans. It connects gaming, real-world assets, DeFi, and other fútbol-related innovations into a single, integrated economy. Through products like MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM, and FútbolPad, 0xFútbol transforms how fans engage with the sport, offering real ownership, rewards, and participation. The $FUTBOL token powers the entire ecosystem, enabling fans to move from passive spectators to active stakeholders in the future of fútbol. Virallinen verkkosivusto: https://0xfutbol.com Valkoinen paperi: https://whitepaper.0xfutbol.com Block Explorer: https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c Osta FUTBOL-rahaketta nyt!

FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 714,00K $ 714,00K $ 714,00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0,04621 $ 0,04621 $ 0,04621 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0,00119 $ 0,00119 $ 0,00119 Lue lisää FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen hinnasta

FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FUTBOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUTBOL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FUTBOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUTBOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FUTBOL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FUTBOL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FUTBOL-rahakkeita MEXCistä nyt!

FUTBOL (FUTBOL) -rahakkeen hintahistoria FUTBOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FUTBOL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FUTBOL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FUTBOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FUTBOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FUTBOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!