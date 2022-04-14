Fuse Network (FUSE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fuse Network (FUSE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fuse Network (FUSE) -rahakkeen tiedot The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. Virallinen verkkosivusto: http://fuse.io Valkoinen paperi: https://docs.fuse.io/ Block Explorer: https://explorer.fuse.io/ Osta FUSE-rahaketta nyt!

Fuse Network (FUSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fuse Network (FUSE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Kokonaistarjonta: $ 386.43M $ 386.43M $ 386.43M Kierrossa oleva tarjonta: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 Nykyinen hinta: $ 0.010197 $ 0.010197 $ 0.010197 Lue lisää Fuse Network (FUSE) -rahakkeen hinnasta

Fuse Network (FUSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fuse Network (FUSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FUSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUSE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FUSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FUSE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fuse Network (FUSE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FUSE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FUSE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fuse Network (FUSE) -rahakkeen hintahistoria FUSE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FUSE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FUSE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FUSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FUSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FUSE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!