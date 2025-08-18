Fuse Network (FUSE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.010147. Viimeisen 24 tunnin aikana FUSE on vaihdellut alimmillaan $ 0.010113 ja korkeimmillaan $ 0.010313 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FUSE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.137374549302839, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.009535212978958053.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FUSE on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -6.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fuse Network (FUSE) -rahakkeen markkinatiedot
Fuse Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.83K. FUSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 219.88M ja sen kokonaistarjonta on 386334670.48103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.92M.
Fuse Network (FUSE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fuse Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000101
-0.01%
30 päivää
$ -0.001584
-13.51%
60 päivää
$ -0.000233
-2.25%
90 päivää
$ -0.002193
-17.78%
Fuse Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FUSE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000101 (-0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Fuse Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001584 (-13.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Fuse Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FUSE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000233 (-2.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Fuse Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002193 (-17.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fuse Network (FUSE)?
The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.
Fuse Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.