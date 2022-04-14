FUSD (FUSD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FUSD (FUSD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FUSD (FUSD) -rahakkeen tiedot FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. Virallinen verkkosivusto: http://freedomdollar.com/ Valkoinen paperi: https://www.freedomdollar.com/how-it-works Block Explorer: https://explorer.zano.org/assets?asset_id=86143388bd056a8f0bab669f78f14873fac8e2dd8d57898cdb725a2d5e2e4f8f Osta FUSD-rahaketta nyt!

FUSD (FUSD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FUSD (FUSD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.2911 $ 4.2911 $ 4.2911 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 1 $ 1 $ 1 Lue lisää FUSD (FUSD) -rahakkeen hinnasta

FUSD (FUSD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FUSD (FUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FUSD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUSD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FUSD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUSD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FUSD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FUSD (FUSD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FUSD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FUSD-rahakkeita MEXCistä nyt!

FUSD (FUSD) -rahakkeen hintahistoria FUSD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FUSD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FUSD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FUSD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FUSD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

