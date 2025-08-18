Engines of Fury (FURY) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein
-0.35%
+0.09%
Engines of Fury (FURY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0201. Viimeisen 24 tunnin aikana FURY on vaihdellut alimmillaan $ 0.01965 ja korkeimmillaan $ 0.02087 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FURY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9501155181044358, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018124355853822608.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FURY on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -13.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Engines of Fury (FURY) -rahakkeen markkinatiedot
No.2141
40.00%
BSC
Engines of Fury-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 964.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 349.94K. FURY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.00M ja sen kokonaistarjonta on 120000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.41M.
Engines of Fury (FURY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Engines of Fury-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000181
+0.09%
30 päivää
$ -0.00376
-15.76%
60 päivää
$ -0.0018
-8.22%
90 päivää
$ -0.00424
-17.42%
Engines of Fury-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FURY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000181 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Engines of Fury 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00376 (-15.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Engines of Fury-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FURY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0018 (-8.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Engines of Fury-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00424 (-17.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Engines of Fury (FURY)?
Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.