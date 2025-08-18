Lisätietoja FURY-rahakkeesta

Engines of Fury-logo

Engines of Fury – hinta (FURY)

Reaaliaikainen Engines of Fury (FURY) -hintakaavio
2025-08-22 04:03:13 (UTC+8)

Engines of Fury (FURY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Engines of Fury (FURY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0201. Viimeisen 24 tunnin aikana FURY on vaihdellut alimmillaan $ 0.01965 ja korkeimmillaan $ 0.02087 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FURY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9501155181044358, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018124355853822608.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FURY on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -13.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Engines of Fury (FURY) -rahakkeen markkinatiedot

Engines of Fury-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 964.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 349.94K. FURY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.00M ja sen kokonaistarjonta on 120000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.41M.

Engines of Fury (FURY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Engines of Fury-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000181+0.09%
30 päivää$ -0.00376-15.76%
60 päivää$ -0.0018-8.22%
90 päivää$ -0.00424-17.42%
Engines of Fury-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FURY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000181 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Engines of Fury 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00376 (-15.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Engines of Fury-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FURY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0018 (-8.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Engines of Fury-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00424 (-17.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Engines of Fury (FURY)?

Tarkista Engines of Fury-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Engines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Engines of Fury-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FURY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Engines of Fury-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Engines of Fury-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Engines of Fury-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Engines of Fury (FURY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Engines of Fury (FURY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Engines of Fury-rahakkeelle.

Tarkista Engines of Fury-rahakkeen hintaennuste nyt!

Engines of Fury (FURY) -rahakkeen tokenomiikka

Engines of Fury (FURY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FURY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Engines of Fury (FURY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Engines of Fury:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Engines of Fury MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Engines of Fury-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Engines of Fury toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Engines of Fury-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Engines of Fury”

Paljonko Engines of Fury (FURY) on arvoltaan tänään?
FURY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0201 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FURY-USD-parin nykyinen hinta?
FURY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0201. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Engines of Fury-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FURY markkina-arvo on $ 964.86K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FURY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FURY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.00M USD.
Mikä oli FURY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FURY saavutti ATH-hinnaksi 0.9501155181044358 USD.
Mikä oli FURY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FURY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.018124355853822608 USD.
Mikä on FURY-rahakkeen treidausvolyymi?
FURY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 349.94K USD.
Nouseeko FURY tänä vuonna korkeammalle?
FURY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FURY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:03:13 (UTC+8)

Engines of Fury (FURY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

